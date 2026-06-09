Un hecho delictivo sacudió la tranquilidad del departamento Rawson. Un vecino del populoso barrio Villa Cristo Pobre fue detenido por personal policial luego de haberle robado la motocicleta a una mujer que vive pegada a su propiedad y ocultar el vehículo dentro de su propia casa, confiado en que nadie se daría cuenta.

Fuentes policiales informaron que todo comenzó cuando personal de la Subcomisaría Médano de Oro, que se encontraba realizando las habituales recorridas de prevención y seguridad por la zona de calle 8 y Punta del Monte, recibió un alerta del personal del CISEM 911. Al llegar al lugar, una ciudadana de apellido Arias, visiblemente afectada, denunció ante los uniformados que personas desconocidas le habían sustraído su moto Motomel Blizz 110 cc, de color roja, la cual había dejado estacionada en la vía pública hacía instantes.

Las huellas que lo delataron

Inmediatamente, y con la colaboración de las unidades operativas de Médano de Oro y Medanito, los efectivos policiales iniciaron un intenso operativo cerrojo y un rastrillaje a pie por las inmediaciones del domicilio de la damnificada para dar con el rodado.

La sorpresa de los investigadores llegó apenas una hora después de haber iniciado las tareas de búsqueda. La oficial de servicio de la subcomisaría, prestando suma atención al terreno, advirtió que las huellas de arrastre dejadas por el neumático del ciclomotor y por el propio autor del hecho no iban muy lejos, sino que desembocaban directamente en la vivienda colindante a la de la víctima.

Allanamiento y detención

Con los indicios claros sobre la mesa, se entabló comunicación con la ayudante fiscal en turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo de la Dra. Cristina Vila. Con la debida autorización judicial, los uniformados se presentaron en la vivienda señalada y entrevistaron al propietario, un sujeto de apellido Mañe.

Al verse acorralado por la presencia de las patrullas, el hombre permitió el ingreso de los oficiales a su domicilio. En el interior de la propiedad, para sorpresa de nadie a esa altura, los policías encontraron la motocicleta sustreída, la cual se encontraba en perfectas condiciones de uso y conservación.

El sospechoso fue aprehendido de inmediato en el lugar y trasladado a los calabozos de la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la justicia bajo los cargos correspondientes.