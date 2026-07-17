Le sacaron un préstamo a su nombre y la estafaron por más de $2 millones

Una mujer de 76 años residente en el departamento de Caucete sufrió una estafa que superó los $2.300.000 tras atender una llamada telefónica en su celular. El hecho comenzó cuando un desconocido se comunicó simulando ser empleado de una firma que otorgaba descuentos especiales para el sector pasivo.

A pesar de que la víctima rechazó la oferta señalando que no estaba interesada en la propuesta, el atacante logró bloquear las funciones de su dispositivo móvil. La damnificada reportó ante las autoridades que comenzó a notar que algo extraño ocurría con su celular porque no podía cortar la llamada.

Luego de 20 minutos atrapada en la comunicación, la afectada recuperó el control de su teléfono y recibió un alerta de compra por $109.000. Aunque se contactó de forma inmediata con la emisora de la tarjeta para frenar los movimientos, el fraude ya se había consolidado en su cuenta bancaria.

Al revisar sus saldos en una sucursal física, los asesores le confirmaron que los estafadores gestionaron un crédito virtual de $2.200.000. Todo el dinero fue derivado rápidamente a cuentas de terceros mediante transferencias simultáneas. La UFI de Delitos Informáticos y Estafas analiza los comprobantes y capturas entregados para rastrear el recorrido de los fondos.