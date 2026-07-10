La Justicia de Bahía Blanca rechazó el pedido de sobreseimiento de Leandro Ginóbili y confirmó que deberá enfrentar un juicio oral por la tragedia ocurrida en el gimnasio de Bahiense del Norte, donde murieron 13 personas durante un evento deportivo en diciembre de 2023.

La resolución fue tomada por el Juzgado de Garantías N° 1 de esa ciudad y alcanza también al ingeniero Pablo Gustavo Ascolani y a la funcionaria municipal Laura Fabiana Soberón, quienes llegarían a la instancia de debate oral junto al expresidente de la institución.

La defensa de Ginóbili adelantó que apelará la decisión ante la Cámara de Apelaciones. Para evitar que el expediente avance hacia el juicio, tendrá un plazo de cinco días para presentar el recurso correspondiente.

La tragedia que conmocionó a Bahía Blanca

El hecho ocurrió el 16 de diciembre de 2023, cuando un fuerte temporal azotó Bahía Blanca y provocó el derrumbe de una de las paredes del gimnasio de Bahiense del Norte, ubicado en calle Salta al 28.

En ese momento se desarrollaba un show deportivo de patín y, como consecuencia del desplome de la estructura, murieron 13 personas entre deportistas, familiares y asistentes al evento. Además, varias personas resultaron heridas.

Las acusaciones contra los imputados

Leandro Ginóbili era presidente de Bahiense del Norte al momento del episodio. El fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ N° 1 de Bahía Blanca, lo imputó por “estrago doloso seguido de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravada por la pluralidad de las víctimas”.

Según la acusación fiscal, la máxima autoridad del club habría ignorado las alertas meteorológicas vigentes y debería haber suspendido la actividad prevista para esa jornada.

En el caso de Laura Fabiana Soberón, quien se desempeñaba como responsable del área de habilitaciones municipales, la imputación fue por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Por su parte, el ingeniero Pablo Gustavo Ascolani fue señalado por presuntas fallas en los deberes de cuidado, luego de haber certificado en 2016 que las construcciones del club cumplían con condiciones de estabilidad y habitabilidad.

Las pruebas reunidas

Durante la investigación, la Fiscalía incorporó distintos elementos considerados relevantes para la causa, entre ellos documentación técnica, informes periciales y testimonios de personas relacionadas con el estado de la estructura del gimnasio.

El objetivo de esas pruebas fue reconstruir las condiciones edilicias del lugar y determinar las responsabilidades de quienes tenían intervención sobre el funcionamiento y mantenimiento del establecimiento.

La defensa prepara una apelación

Tras conocer la decisión judicial, la defensa de Ginóbili anunció que recurrirá la resolución ante la Cámara de Apelaciones.

“Tenemos cinco días para presentar la apelación. Se está contrarrestando la medida dispuesta por el Juzgado de Garantías”, explicó el abogado defensor en declaraciones al medio local BHInfo.

Además, en paralelo, continúa abierta una investigación por un presunto falso testimonio de peritos que debían inspeccionar el lugar del derrumbe. Esa causa surgió luego del análisis de teléfonos celulares pertenecientes a personas vinculadas al expediente principal.