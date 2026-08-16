Boca Juniors retomó sus actividades econ un panorama complicado de cara a su próximo compromiso en el exterior. Luego de finalizar el encuentro contra Platense con un marcador de uno a uno, se ratificó que Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino padecen molestias musculares que les impedirán participar en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana este martes a las 19.00 horas.

El grupo xeneize, que permaneció concentrado para este desafío, deberá sostener el resultado de tres a uno conseguido en la ida en el estadio Tomás Adolfo Ducó sin contar con la presencia de su capitán ni de dos piezas fundamentales en la defensa.

El estado físico de los jugadores encendió las alarmas en el cuerpo técnico, especialmente tras ver a Pellegrino retirarse del campo entre lágrimas por un fuerte dolor en su pierna izquierda. Sobre estas bajas, el entrenador Rodolfo Arruabarrena comentó que "Ha tenido una sobrecarga. Vamos a ver durante estos días. Lo mismo que Lozano. Lea tuvo alguna molestia pero no creo que sea nada importante".

A pesar de los esfuerzos por llevar tranquilidad y de la sonrisa del mediocampista al regresar del vestuario durante el último partido, los estudios médicos posteriores confirmaron que ninguno de los involucrados podrá viajar para la revancha.

En cuanto a la situación de Paredes, el técnico explicó detalladamente lo sucedido al manifestar que "La sintió en los primeros minutos y después hizo cambios de frente, hasta pateó al arco. Es verdad que no fue a los córner. Es inteligente. Se cuida y nos pidió el cambio. No creo que sea nada grave pero veremos qué dicen los médicos. Es lo que hay, jugamos cada tres o cuatro días y pongo lo mejor que tengo. Si se caen, vendrá otro con muchas ganas y así se sale de esta situación". El conductor también bromeó sobre su reciente reencuentro con sus ex compañeros Palermo y Cagna al asegurar que "Le di el equipo, pero..." en referencia a la charla distendida que mantuvieron.

Ante este escenario, se abren oportunidades para otros integrantes del plantel que buscan ganarse un lugar en la consideración del técnico. Ayrton Costa se perfila como el reemplazante en la zaga central, mientras que Dylan Gorosito cuenta con chances de ingresar en el lateral derecho.

Para suplir la ausencia del mediocampista central, el entrenador evalúa a Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech, o incluso la titularidad de Miguel Merentiel si decide cambiar el dibujo táctico. Además, se destaca la primera convocatoria del refuerzo Enner Valencia, de 36 años, quien ocupará un lugar entre los suplentes frente a Recoleta tras llegar libre al club.