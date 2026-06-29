Leandro Paredes celebró sus 32 años con festejo que sorprendió a Boca

Leandro Paredes celebró su cumpleaños número 32 rodeado de su círculo íntimo, en una jornada que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales por un detalle particular que no pasó desapercibido entre los hinchas de Boca.

Su esposa, Camila Galante, fue quien compartió en su cuenta de Instagram distintas imágenes del festejo, donde se pudo ver una ambientación que combinó los colores de Boca Juniors con los de la Selección Argentina, generando múltiples comentarios entre los fanáticos.

En las fotografías se observaron globos azul y oro, característicos del mundo Boca, junto a una torta decorada en celeste y blanco, en homenaje a la Albiceleste. Esta mezcla de identidades futboleras fue uno de los aspectos más destacados del cumpleaños del mediocampista campeón del mundo.

Junto a las imágenes, Galante dedicó un emotivo mensaje a su esposo: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Te merecés todo lo bueno de este mundo, mi vida. Feliz de compartir esta vida con vos. Que todo lo que soñés se te siga cumpliendo. Sos mi vida. Te amo con todo mi corazón”, escribió en redes.

El festejo también tuvo repercusión internacional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le envió un saludo público destacando su carrera en la Selección Argentina y su consagración en el Mundial 2022, además de desearle éxitos de cara a futuros desafíos deportivos.

El cumpleaños de Paredes no solo reunió a su familia y amigos, sino que también volvió a ponerlo en el centro de la escena futbolera, donde su figura sigue generando repercusión tanto en el ámbito local como internacional.

Entre colores cruzados, mensajes emotivos y saludos de figuras del fútbol mundial, el festejo de los 32 años del mediocampista dejó un detalle claro: su identificación con Boca y la Selección sigue generando conversación y pasión entre los hinchas.