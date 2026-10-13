Una noticia renovó la ilusión de Boca Juniors en la previa de las semifinales de la Copa Sudamericana. Leandro Paredes evoluciona favorablemente del desgarro que sufrió el pasado viernes ante Instituto de Córdoba y, aunque los plazos médicos indican que todavía debería permanecer alejado de las canchas, el capitán sueña con llegar al partido de vuelta frente a Vasco da Gama, previsto para el martes 20 de octubre en el estadio Maracaná de Brasil.

El mediocampista sufrió un desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho durante el empate 2 a 2 frente a Instituto, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes. Paredes había ingresado desde el banco de suplentes, pero apenas pudo mantenerse unos minutos en cancha antes de sentir una molestia muscular y solicitar el cambio.

Los estudios médicos realizados al día siguiente confirmaron la lesión en la misma zona donde ya había sufrido un problema similar antes del encuentro frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores. En principio, los especialistas estimaron un período de recuperación de entre tres y cuatro semanas, situación que lo dejaba fuera de los dos compromisos ante Vasco da Gama.

Sin embargo, después de apenas cuatro días de rehabilitación, la evolución del campeón del mundo es favorable. Según trascendió, el futbolista podría conversar con el entrenador Rodolfo Arruabarrena para evaluar la posibilidad de formar parte del encuentro decisivo del próximo martes, desde las 21.30, en Río de Janeiro.

La postura de Arruabarrena sobre la lesión de Paredes

Antes de conocerse los avances en la recuperación, Arruabarrena había descartado la participación del capitán en la serie frente al conjunto brasileño. El entrenador reconoció que su ausencia representa una baja importante, tanto por su liderazgo como por su influencia en el funcionamiento del mediocampo.

"No vamos a tener las mismas características, pero contamos con chicos con mucho para dar. El otro día Alarcón lo hizo bien y Palacios también. Es un grupo muy compacto que va para adelante, que tiene hambre y ganas", expresó el técnico en declaraciones a DSports.

Además, remarcó que el principal desafío será trasladar las alternativas trabajadas durante la semana al campo de juego. "Podemos armar un buen medio, lo que pasa es que una cosa es armarlo y otra cosa es el martes poder demostrarlo", señaló.

El riesgo de acelerar su regreso

Pese a las ganas del futbolista, su presencia en Brasil todavía está lejos de confirmarse. El principal obstáculo es el tiempo de recuperación, ya que entre la lesión y la revancha transcurrirán apenas 11 días, un plazo considerablemente menor al habitual para un desgarro de segundo grado.

Forzar su regreso podría provocar una recaída o agravar la lesión, por lo que el cuerpo técnico deberá evaluar los riesgos antes de tomar una decisión definitiva.

El plan inicial de Boca contemplaba preservar al mediocampista durante los encuentros frente a Talleres e Independiente por el Torneo Clausura y comenzar a exigirlo durante la semana previa al Superclásico frente a River, programado para el 1 de noviembre.

Sin embargo, la posibilidad de disputar una final continental podría modificar las prioridades. Mientras Boca se prepara para afrontar la serie frente a Vasco da Gama, la evolución de Paredes se convirtió en uno de los principales temas de atención para los hinchas xeneizes.

Por ahora, no existe una confirmación médica que habilite su regreso anticipado. La decisión dependerá de cómo responda físicamente durante los próximos días y de la evaluación que realicen los profesionales del club junto con el cuerpo técnico.