Boca comenzó con el pie derecho el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. El Xeneize derrotó 2-0 a Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina, avanzó a los octavos de final y, una vez terminado el partido, el Vasco reveló un gesto de Leandro Paredes que sorprendió al plantel.

El mediocampista, que se encuentra concentrado con la Selección argentina de Lionel Scaloni para disputar la final del Mundial 2026 frente a España, siguió de cerca el encuentro y apenas terminó envió un mensaje para felicitar a sus compañeros.

"Recién terminó el partido y ya teníamos un mensaje de Leandro felicitando a todo el grupo. Siempre está. Esperamos que el domingo pueda darnos una alegría, que ya bastante nos ha dado. No soy de romperle las p... más que está jugando el Mundial, él sí lo hace. Salí del vestuario y felicitó a todo el grupo", contó Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El entrenador destacó la actitud del volante, que pese a estar enfocado en el compromiso más importante de su carrera con la camiseta de la Selección, no dejó pasar la oportunidad de acompañar al plantel azul y oro desde la distancia.

Un debut con triunfo para el Vasco

Además de valorar el respaldo de Paredes, Arruabarrena realizó un balance positivo del rendimiento de su equipo en su regreso oficial al banco de Boca.

"Hicimos un partido bastante completo. Se animaron a jugar. Hay que seguir trabajando y mucho. No podemos volvernos locos por un buen partido, hay que seguir trabajando, acostumbrarnos a ganar, tener buen ritmo en lo futbolístico", analizó el entrenador.

Con el triunfo sobre Sarmiento, Boca selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina y dio el primer paso con Arruabarrena nuevamente al mando del equipo.

Mientras tanto, todas las miradas también están puestas en Leandro Paredes, quien este domingo buscará sumar un nuevo título con la Selección argentina cuando enfrente a España en la final del Mundial 2026. Su mensaje al plantel dejó en claro que, incluso a miles de kilómetros de distancia y en plena concentración mundialista, sigue de cerca la actualidad del club del que es capitán y referente.