La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no terminó con el pitazo del árbitro. Apenas concluido el encuentro que consagró al conjunto español, la tensión se trasladó al campo de juego y varios futbolistas protagonizaron un fuerte cruce mientras los campeones comenzaban los festejos.

El episodio más importante tuvo como protagonista a Leandro Paredes. En medio de la celebración de los jugadores españoles, el mediocampista argentino discutió con Eric García y Gavi. Durante el intercambio, le aplicó un manotazo en el cuello a Eric, mientras que Gavi terminó en el suelo tras el encontronazo.

La reacción del árbitro fue inmediata y mostró la tarjeta roja a Paredes, quien se convirtió en el segundo expulsado de la Selección en la final, luego de la salida de Enzo Fernández durante el tiempo reglamentario.

La situación generó momentos de tensión entre futbolistas de ambos equipos y obligó a intervenir rápidamente a integrantes de los cuerpos técnicos. Lionel Scaloni, acompañado por sus colaboradores y varios referentes del plantel, ingresó para separar a los protagonistas y evitar que el conflicto escalara.

En medio del tumulto, las cámaras de televisión también captaron a Nicolás Otamendi dirigiéndose a Rodri con una frase que hizo referencia a la previa del partido: "Lloraron toda la semana", en alusión a las declaraciones y quejas surgidas antes de la final.

Con el correr de los minutos, los ánimos comenzaron a calmarse y la Selección argentina permaneció en el campo para presenciar la ceremonia de premiación y recibir las medallas de subcampeón.

Una vez controlada la situación, Scaloni dejó un mensaje de calma para sus dirigidos y también para los hinchas: "Hay que ser grandes en la derrota", expresó el entrenador, buscando cerrar una final que, además de la intensidad futbolística, terminó marcada por la tensión y los cruces entre ambos planteles.