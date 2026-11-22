El mediocampista Leandro Paredes quedó en el centro de la escena mediática tras ser vinculado sentimentalmente con la actriz Eugenia Suárez y enfrentar versiones de crisis con su pareja, Camila Galante. En medio de este revuelo que sacudió tanto al ambiente del deporte como al del espectáculo, el campeón del mundo decidió romper el silencio. Sus declaraciones sorprendieron a todos durante la conferencia de prensa previa a la final de la Copa Sudamericana, instancia en la que defenderá la camiseta de Boca Juniors frente a Atlético Mineiro.

Durante los últimos días, distintos programas de televisión y usuarios en redes sociales alimentaron especulaciones sobre un supuesto encuentro entre el futbolista y la artista. Esta situación generó una gran repercusión debido a la consolidada relación sentimental del jugador, quien lleva varios años en pareja con Galante y tiene hijos en común con ella. Ante la consulta periodística sobre su vida privada, el volante optó por responder con absoluta calma en lugar de esquivar el tema.

El referente xeneize dejó en claro que los comentarios externos no alteran su estabilidad personal ni profesional en este momento clave de la temporada. "Me influye muy poco lo que se habla, de verdad. Trato de disfrutar", afirmó el deportista, evitando entrar en detalles sobre el presunto vínculo que tanto la actriz como su propia esposa ya se habían encargado de desmentir anteriormente. Sin embargo, una reflexión puntual sobre la exposición pública captó de inmediato la atención de los presentes.

"Sabía antes de venir que iba a pasar lo que pasa. Lamentablemente es parte de esto", reconoció el jugador al referirse a la inevitable aparición de preguntas sobre su intimidad en la antesala del duelo continental. Esta postura llegó luego de que la China Suárez utilizara sus plataformas digitales para negar cualquier tipo de acercamiento y cuestionar el origen de los trascendidos, mientras que Camila Galante calificó como totalmente falsa la versión de una supuesta infidelidad.

Tras dejar atrás las consultas vinculadas a los rumores sentimentales, el futbolista reenfocó la charla hacia el plano estrictamente deportivo y el compromiso que afrontará este domingo. Acompañado en la sala por los representantes de Atlético Mineiro y miembros del cuerpo técnico de Boca Juniors, el volante expresó su entusiasmo por disputar una nueva definición internacional y subrayó que su prioridad absoluta es disfrutar del presente y pelear por un nuevo título.

"Llego con mucha ilusión, muchas ganas, mucha tranquilidad y mucha felicidad. Disfrutando de estar en una final internacional y con la ilusión intacta de poder dar una alegría mañana", sentenció el campeón del mundo, cerrando así cualquier espacio para la polémica en la víspera del partido decisivo.