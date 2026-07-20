La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España dejó al descubierto el enorme desgaste físico con el que el equipo de Lionel Scaloni afrontó la definición. Este lunes se conoció que Leandro Paredes disputó los últimos tres partidos del certamen con una fisura en una costilla, una lesión que incluso llegó a complicarle la respiración.

La información fue revelada por el periodista Martín Arévalo durante el programa ESPN Mundial, donde explicó que el mediocampista convivió con la dolencia durante la recta final de la Copa del Mundo y que el cuerpo técnico decidió mantener la situación en reserva para no darle ventajas a los rivales.

"Hay un jugador que estuvo jugando los últimos tres partidos con una fisura de costilla. Un jugador titular", comenzó contando el periodista. Minutos después confirmó que se trataba de Paredes.

"Lo estudiaron y hubo días en los que le costaba incluso respirar. Esto no trascendió porque obviamente los rivales lo iban a ir a buscar con un golpe. Esto podía provocar que Argentina perdiera a un jugador titular", agregó Arévalo.

Argentina llegó al límite físico a la final

Según explicó el cronista, el estado físico de varios futbolistas condicionó el planteo de Scaloni en el partido decisivo frente a España. De hecho, sostuvo que la Albiceleste debió realizar tres modificaciones no previstas por las molestias de Gonzalo Montiel, Cristian Romero y Lisandro Martínez.

A ese panorama se sumó la situación de Paredes, quien, de acuerdo con la información difundida, jugó "a un 70%" debido al intenso dolor provocado por la costilla fisurada.

"Argentina llegó muy gastada, con muchos jugadores al límite. Paredes estuvo a punto de perderse los partidos anteriores y aun así jugó con muchísimo dolor", señaló Arévalo al analizar la actuación del conjunto nacional en la final.

De la lesión muscular a una costilla fisurada

El volante de Boca ya había atravesado un contratiempo físico antes del inicio del Mundial. Había sufrido una lesión muscular en su último encuentro con el Xeneize por la Copa Libertadores, aunque logró recuperarse a tiempo para integrar la lista definitiva de Scaloni.

Ahora, tras finalizar el certamen, el futbolista de 32 años deberá ser evaluado por el cuerpo médico de Boca para determinar los plazos de recuperación antes de reincorporarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena.

A esa situación se suma otro posible frente abierto. Luego de la final se viralizaron imágenes en las que Paredes protagoniza un cruce con los españoles Eric García y Gavi durante el tumulto posterior al partido. En caso de que la FIFA considere que hubo una conducta sancionable, el mediocampista podría afrontar una suspensión.