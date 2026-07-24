Luego de la victoria de Boca Juniors sobre O'Higgins de Chile por la Copa Sudamericana, Leandro Paredes se refirió a los rumores que surgieron tras la final del Mundial y descartó por completo las versiones que hablaban de un supuesto complot contra la Selección argentina.

El mediocampista fue contundente al responder sobre las especulaciones que circularon después de la derrota ante España y dejó en claro la postura del plantel.

"Son cosas a las que nosotros no les damos bola. Somos conscientes de que hicimos un gran Mundial, pero en la final España fue superior, mereció ganar y ser campeón. Hay que felicitarlos", afirmó.

Paredes reconoció que la derrota dejó un fuerte sabor amargo por haber quedado tan cerca de un nuevo título mundial, aunque destacó el compromiso del equipo durante todo el torneo.

"Nos queda el sabor amargo de estar tan cerca y no poder lograrlo, pero al mismo tiempo estamos orgullosos porque dimos hasta lo que no teníamos en cada partido. Creo que la gente se sintió reflejada con eso y es muy gratificante", expresó.

"No tenemos nada que aclarar"

El volante campeón del mundo también fue categórico al rechazar cualquier sospecha sobre lo ocurrido en la final y aseguró que no existe nada que justificar.

"No tenemos que aclarar nada, jugamos una final del mundo, España fue un justo ganador y no hay nada más que eso", sostuvo.

Con estas declaraciones, Paredes buscó cerrar definitivamente las versiones que circularon en los últimos días sobre un supuesto complot contra la Albiceleste y reconoció el mérito del seleccionado español en la conquista del título mundial.

Sus palabras llegaron en una jornada en la que también fue noticia por haber puesto en duda la continuidad de Lionel Messi en la Selección Argentina, al revelar que el capitán tenía pensado que el Mundial 2026 fuera su última participación con la camiseta albiceleste, aunque expresó su deseo de que cambie de decisión.