Leandro Paredes salió al cruce de los rumores que circularon en las últimas semanas sobre una posible salida de Boca Juniors y fue contundente al reafirmar su deseo de continuar en el club. El volante campeón del mundo aseguró que atraviesa un gran momento personal y profesional, y dejó en claro que no tiene intenciones de marcharse.

“Estoy feliz, encontré lo que necesitaba: estoy en el club que amo, disfrutando donde estoy. Estoy donde quiero estar y eso es lo importante”, expresó el mediocampista en una entrevista, en un mensaje que llevó tranquilidad a los hinchas xeneizes.

Paredes también negó las versiones que lo vinculaban con una posible llegada al Inter Miami para compartir plantel con Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Según explicó, nunca existieron conversaciones para concretar una transferencia y tampoco recibió llamados de sus compañeros de la Selección argentina sobre esa posibilidad.

El futbolista sostuvo que los rumores surgieron a raíz de algunos resultados adversos de Boca y reconoció que esperaba este tipo de especulaciones desde el momento en que decidió regresar al club. “Cuando pierde un partido Boca o estoy peleado con Román o me quiero ir”, señaló al referirse a las versiones que circularon en distintos medios y redes sociales.

Asimismo, explicó que su vuelta al club fue una decisión profundamente analizada junto a su familia y su entorno más cercano. Aseguró que conocía el impacto que generaría su regreso y que era consciente de la exposición mediática que implicaba volver a vestir la camiseta azul y oro.

Lejos de conformarse con el cariño de los hinchas, Paredes afirmó que su objetivo principal es conseguir títulos. “No volví para estar en una bandera en la tribuna”, expresó, dejando en claro que pretende dejar una huella deportiva en esta nueva etapa de su carrera.

Mientras tanto, el volante continúa recuperándose de una lesión muscular sufrida en un partido de Copa Libertadores, una molestia que lo mantiene bajo evaluación médica y lo dejó fuera de los amistosos previos al Mundial 2026 con la Selección argentina.

Con estas declaraciones, Paredes buscó despejar cualquier duda sobre su futuro y ratificó que su prioridad sigue siendo Boca Juniors, el club del que surgió futbolísticamente y al que regresó en 2025 tras una extensa y exitosa trayectoria en Europa.