Leandro Paredes dio un paso importante en su recuperación y volvió a entrenarse con normalidad junto al plantel de Boca en Río de Janeiro. El mediocampista respondió bien a las exigencias físicas y podría jugar este martes ante Vasco da Gama, en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El capitán xeneize sufrió un desgarro hace diez días y su presencia para el encuentro decisivo estaba en duda. Aunque su evolución generó optimismo en el cuerpo técnico, el entrenador Rodolfo Arruabarrena todavía no confirmó si lo incluirá desde el comienzo o si esperará una oportunidad para hacerlo ingresar durante el partido.

Boca necesita revertir la serie después de perder 1-0 en la Bombonera. La revancha se disputará este martes en el estadio Maracaná, donde el equipo argentino buscará conseguir el pase a la final.

Paredes o Battaglia, la duda en el mediocampo

Si el entrenador decide no arriesgar a Paredes como titular, Rodrigo Battaglia aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar. El volante volvió a jugar el viernes ante Talleres, luego de casi once meses sin sumar minutos, y dejó buenas sensaciones.

La decisión dependerá de cómo responda Paredes en las últimas evaluaciones físicas. El cuerpo técnico deberá analizar el riesgo de una recaída frente a la importancia del encuentro.

Villa y Velasco también pelean por un lugar

La otra incógnita de la formación está en el ataque. Sebastián Villa y Alan Velasco compiten por el último lugar del tridente ofensivo, junto a Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Villa se recuperó de un esguince de tobillo y corre con ventaja para ser titular. Velasco, en tanto, volvió a entrenarse tras sufrir un desgarro en el aductor izquierdo y llega con poco tiempo de recuperación.

Arruabarrena definirá la formación en las horas previas al encuentro, con la intención de encontrar el equipo que le permita a Boca dar vuelta la serie en Brasil.