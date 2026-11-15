Boca Juniors recibió una noticia tranquilizadora sobre Leandro Paredes luego de la preocupación que generó su salida durante la goleada por 3-0 ante Banfield. El mediocampista sufrió un golpe en el gemelo derecho, pero no presentó una lesión muscular y su presencia en la final de la Copa Sudamericana no está en duda.

El capitán xeneize pidió el cambio cuando faltaban aproximadamente 20 minutos para terminar el encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina. La situación despertó preocupación porque el equipo de Rodolfo Arruabarrena tendrá una definición internacional dentro de pocos días.

Qué le pasó al capitán de Boca

La acción ocurrió cuando Paredes fue al piso para quitarle la pelota a David Zalazar, quien intentaba iniciar un ataque para Banfield. Después de la intervención, el volante se levantó, dio algunos pasos y miró hacia el banco de suplentes para solicitar el cambio.

El futbolista permaneció algunos minutos más en el campo de juego y salió después del tercer gol convertido por Leandro Lozano. Su reemplazante fue Tomás Belmonte, mientras que los hinchas que acompañaron al equipo en Mendoza lo despidieron con una ovación.

Después del encuentro, se conoció que el campeón del mundo había sufrido un golpe en el gemelo derecho y que utilizó hielo en la zona afectada. Sin embargo, los estudios y la evaluación médica no detectaron una lesión muscular.

Paredes explicó por qué pidió el cambio

El propio mediocampista llevó tranquilidad después del partido y explicó que su salida estaba contemplada dentro de la planificación del cuerpo técnico. "Estaba más o menos previsto que jugara esa cantidad de minutos, así que era el momento adecuado para salir", expresó.

Por su parte, Arruabarrena también se refirió a la situación del capitán y destacó su importancia dentro del equipo. El entrenador explicó que salió por cansancio y valoró su liderazgo, además de bromear sobre sus condiciones para jugar al truco.

La final ante Atlético Mineiro, en el horizonte

Con este panorama, Boca continuará con la preparación para la definición de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. El encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

La recuperación de Paredes representa una noticia importante para el cuerpo técnico, que busca contar con sus principales futbolistas para una de las citas más importantes de la temporada. El capitán seguirá con la preparación del plantel sin que el episodio ante Banfield modifique los planes para la final.