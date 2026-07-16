La victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 trascendió lo deportivo. La remontada por 2 a 1 que llevó al equipo de Lionel Scaloni a una nueva final estuvo marcada por la emoción, la rivalidad histórica y un festejo que recorrió el mundo: la aparición de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

Luego del pitazo final en el estadio, Giovani Lo Celso fue hacia las tribunas para buscar el trapo que luego fue tomado por varios integrantes del plantel argentino. Los jugadores lo desplegaron mientras celebraban la clasificación y entonaban cánticos junto a los hinchas.

Uno de los futbolistas que se refirió a ese momento fue Leandro Paredes, quien dialogó con Telefe tras el partido.

La respuesta de Paredes sobre la bandera

Durante la entrevista, la periodista Sofi Martínez le recordó la imagen del festejo y mencionó la bandera que decía "Las Malvinas son argentinas".

El mediocampista respondió con firmeza:

"Y siempre serán argentinas".

La frase del jugador de Boca Juniors se convirtió rápidamente en una de las declaraciones más destacadas de la jornada y acompañó una noche cargada de simbolismo por el rival que tuvo enfrente la Selección.

La emoción por una nueva final

Más allá del festejo, Paredes también habló sobre las sensaciones después de conseguir una clasificación histórica.

"No hay palabras. En los últimos minutos trataba de pensar, de meter algo en la cabeza para no pensar en lo que estaba pasando y no podía. La verdad que la emoción es muy grande, el sentimiento es único y queda un pasito más, haremos lo mejor posible".

El volante destacó además la confianza que tuvo el equipo incluso cuando Inglaterra logró ponerse en ventaja.

"Jamás pensé que no pudiera ser para nosotros. Creo que es el partido que más controlado tuvimos, que mejor jugamos y en el que más confiaba".

"Jugamos con mucho amor por esta camiseta"

Paredes también remarcó el compromiso del grupo y la importancia del vínculo entre los jugadores.

"Es una pasión muy grande que tenemos por esta camiseta, por nuestro país y por cada uno que tenemos al lado".

Y agregó:

"Jugamos con mucho amor y respeto por el que tenemos al lado y eso nos llevó a conseguir cosas importantes y a estar en otra final del mundo".

Con la victoria ante Inglaterra, Argentina aseguró su lugar en la definición del Mundial 2026, donde enfrentará a España con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.