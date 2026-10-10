Boca recibió una noticia complicada de cara a sus próximos compromisos: los estudios médicos confirmaron que Leandro Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho y no podrá jugar la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

El mediocampista se lesionó durante el empate 2-2 frente a Instituto, disputado el viernes por la fecha 12 del Torneo Clausura. Había comenzado el encuentro como suplente, ingresó en el segundo tiempo y debió pedir el cambio pocos minutos después por una molestia muscular.

Tras conocerse el diagnóstico, el cuerpo médico de Boca iniciará el tratamiento correspondiente para que el capitán pueda recuperarse y volver a estar a disposición del entrenador, Rodolfo Arruabarrena.

Qué partidos se perderá el capitán de Boca

La lesión dejará a Paredes afuera de los dos encuentros ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. El partido de ida está previsto para el martes 13 de octubre en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará el 20 de octubre en Río de Janeiro.

La ausencia representa un problema para el equipo en una instancia decisiva del torneo continental, debido al rol del mediocampista como capitán y referente del plantel.

Paredes había ingresado a los 10 minutos del segundo tiempo en lugar de Milton Delgado. Sin embargo, apenas pudo disputar unos 15 minutos antes de sentir la molestia que lo obligó a abandonar el campo de juego.

El objetivo es llegar al Superclásico ante River

Con las semifinales descartadas, el futbolista tendrá ahora la recuperación como prioridad y buscará estar disponible para el Superclásico ante River, programado para el 1 de noviembre en La Bombonera, por el Torneo Clausura.

Mientras tanto, Arruabarrena deberá reorganizar el mediocampo para afrontar la serie internacional sin uno de sus principales referentes. Entre las alternativas mencionadas aparecen Milton Delgado, Williams Alarcón y Carlos Palacios, aunque la decisión final dependerá del planteo del entrenador.

La evolución física de Paredes durante las próximas semanas será determinante para establecer si puede llegar en condiciones al clásico frente al conjunto millonario.