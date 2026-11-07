Leandro Paredes vivió una noche especial con Boca Juniors después de la consagración en la Tabla Anual 2026, tras la victoria agónica frente a Defensa y Justicia. El capitán del Xeneize no pudo ocultar su emoción y resumió sus sensaciones con una frase: "No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo".

El mediocampista consiguió su tercer título con la institución y el primero desde su regreso al club en julio de 2025. La conquista tuvo un significado especial para el futbolista, que volvió a vestir la camiseta de Boca con el objetivo de ser protagonista y pelear por nuevos campeonatos.

La emoción de Paredes después del campeonato

Tras el encuentro, el volante expresó lo que significó alcanzar una nueva consagración con el equipo de La Ribera. Sus palabras reflejaron la importancia personal de conseguir un título en esta nueva etapa de su carrera.

Paredes fue uno de los referentes futbolísticos y anímicos del plantel durante la temporada. Su liderazgo también quedó reflejado en su rol como capitán en una definición que tuvo un desenlace agónico.

Su primer título desde el regreso

El campeonato de la Tabla Anual representó la tercera conquista de Paredes con Boca Juniors. Sin embargo, tuvo un valor particular porque fue la primera desde su vuelta al club, concretada en julio del año pasado.

La victoria ante Defensa y Justicia, con el gol de Enner Valencia en el último minuto, terminó de darle forma a una jornada inolvidable para el mediocampista. Boca celebró el título y Paredes sumó una nueva página a su historia con la camiseta azul y oro.