Leandro Paredes se realizó estudios de sangre este martes en el predio de Boca en Ezeiza, luego del desmayo que sufrió durante los festejos por la consagración en la Copa Sudamericana. Aunque el mediocampista mostró señales de recuperación y entrenó con normalidad, el cuerpo médico continúa evaluándolo para determinar si podrá jugar este miércoles ante Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

Los controles se realizaron antes del entrenamiento y forman parte del seguimiento médico que el club dispuso después del episodio ocurrido en Barranquilla, Colombia. Según trascendió, el futbolista sufrió un cuadro de golpe de calor y deshidratación durante las celebraciones posteriores a la final.

Las primeras señales fueron alentadoras. Paredes había participado sin inconvenientes del entrenamiento regenerativo del lunes y también se mostró recuperado durante los festejos por el título. Sin embargo, el cuerpo médico busca contar con los resultados de los análisis y completar las evaluaciones antes de darle el visto bueno para competir.

El jugador quiere estar ante Independiente Rivadavia

Más allá de la cautela del cuerpo médico, Paredes tiene intenciones de jugar el próximo compromiso de Boca. El capitán quiere estar presente en el cruce eliminatorio y acompañar al equipo en su regreso a La Bombonera después de la consagración internacional.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena pretende utilizar una mayoría de titulares, aunque la formación definitiva dependerá de la condición física de cada futbolista. En el caso del mediocampista, la decisión se tomará una vez conocidos los resultados de los estudios y completados los controles médicos.

Boca recibirá a Independiente Rivadavia este miércoles 25 de noviembre, desde las 21, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. La presencia de Paredes todavía no está confirmada.

El desmayo que preocupó a Boca

El episodio ocurrió el sábado 21 de noviembre, después de la final de la Copa Sudamericana que Boca le ganó 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia.

Paredes había sido reemplazado durante el segundo tiempo porque no se encontraba bien físicamente. Más tarde, mientras brindaba una entrevista, volvió a sentirse mal y perdió el conocimiento. El cuerpo médico lo asistió y decidió trasladarlo a una clínica para realizarle controles.

Las primeras informaciones indicaron que había sufrido un golpe de calor y deshidratación, en una jornada marcada por las altas temperaturas y la humedad de la ciudad colombiana.

Después de recibir atención médica, el futbolista llevó tranquilidad a los hinchas mediante sus redes sociales. "Fue solo un mareo por tantas vueltas juntas", escribió junto a una imagen en la que aparecía con el trofeo de la Copa Sudamericana.