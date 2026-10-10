Boca Juniors recibió una noticia preocupante durante el partido ante Instituto por el Torneo Clausura. Leandro Paredes, que había comenzado en el banco de suplentes para ser preservado de cara a la Copa Sudamericana, ingresó en el segundo tiempo, pero debió pedir el cambio por una molestia muscular.

El mediocampista entró a los 10 minutos del complemento en lugar de Milton Delgado y permaneció alrededor de 15 minutos en cancha. Al sentir el dolor, pidió ser reemplazado y se retiró visiblemente preocupado. Según las imágenes de la transmisión, mientras dejaba el campo se lo escuchó decir «me tiró» al dialogar con integrantes del cuerpo médico.

La situación genera inquietud en el cuerpo técnico, ya que Boca se prepara para disputar las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. La ida está prevista para el martes 13 de octubre en La Bombonera y la revancha se jugará una semana después en el Maracaná, en Río de Janeiro.

Qué se sabe sobre la lesión de Paredes

Por el momento, no hay un diagnóstico confirmado. Según informó TN, el futbolista será sometido a estudios médicos este sábado, cuando el plantel regrese a Buenos Aires, para conocer el alcance de la lesión.

Una de las posibilidades es que se trate de un desgarro. En ese caso, la recuperación podría demandar al menos 14 días, un plazo que complicaría seriamente su participación en los dos partidos ante el conjunto brasileño.

Las imágenes difundidas por la transmisión mostraron al capitán con gestos de preocupación y, posteriormente, con hielo aplicado en la zona afectada mientras se dirigía al vestuario.

Boca, pendiente de los estudios médicos

Paredes había comenzado como suplente por decisión de Rodolfo Arruabarrena, en el marco de una planificación para administrar las cargas físicas antes de la seguidilla de compromisos de octubre.

El mediocampista arrastraba una molestia en el isquiotibial derecho, según informó TyC Sports, y su ingreso ante Instituto terminó con una nueva complicación física.

Ahora, la prioridad será conocer el resultado de los estudios y determinar si podrá estar disponible para la serie continental. Su eventual ausencia representaría un problema para Boca, que tiene al capitán como una pieza importante en el funcionamiento del equipo.