La continuidad de Lionel Messi en la Selección Argentina quedó envuelta en un nuevo manto de incertidumbre luego de las declaraciones de Leandro Paredes, quien reveló que el capitán tenía decidido poner fin a su etapa con la Albiceleste tras disputar el Mundial 2026.

El mediocampista de Boca Juniors sorprendió al asegurar que el plantel ya conocía durante la Copa del Mundo cuál era la postura de Messi y admitió que todos intentaban disfrutar cada partido ante la posibilidad de que fuera el último del rosarino con la camiseta argentina.

"Duele porque creo que lo dijimos durante todo el Mundial, porque no queríamos que llegue el último partido. Creo que él había tomado una decisión de que era su último partido en la Selección", afirmó.

Las declaraciones de Paredes pusieron en duda la continuidad del capitán, quien hasta el momento no realizó un anuncio oficial sobre su futuro con la Albiceleste.

No obstante, el volante dejó abierta una esperanza para los hinchas al reconocer que todavía existe la posibilidad de que Messi reconsidere su decisión.

"Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él y lo que decida él y lo haga feliz, a nosotros también, así que ojalá", expresó.

Además, Paredes señaló que el futuro no solo es una incógnita para Messi, sino también para varios referentes del plantel campeón, que deberán analizar si continúan o no en un nuevo ciclo de la Selección.

"Va a ser para muchos pensar una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso y logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel y que el grupo siga funcionando de esta manera", sostuvo.

Finalmente, aclaró que ninguna determinación será apresurada y que todos los jugadores evaluarán su situación junto al entrenador Lionel Scaloni una vez asimilado el cierre del proceso mundialista.

Las declaraciones del mediocampista reavivaron el debate sobre el futuro de Messi en la Selección Argentina y volvieron a instalar la incertidumbre sobre si el capitán disputó o no su último partido con la camiseta albiceleste.