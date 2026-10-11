Boca Juniors recibió una noticia preocupante en un momento decisivo de la temporada. Los estudios médicos confirmaron que Leandro Paredes sufrió un desgarro de segundo grado en el isquiotibial derecho durante el empate 2 a 2 frente a Instituto de Córdoba. La lesión lo mantendrá aproximadamente tres semanas fuera de las canchas, por lo que se perderá la serie completa de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y llegaría con lo justo al Superclásico frente a River, previsto para el 1 de noviembre.

El mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina había comenzado el encuentro frente a Instituto en el banco de suplentes debido a molestias físicas. Sin embargo, ingresó durante el segundo tiempo y apenas pudo permanecer 16 minutos en cancha antes de solicitar el cambio por un dolor muscular.

Las imágenes de su salida generaron preocupación en el cuerpo técnico y entre los hinchas. Finalmente, los estudios realizados este sábado 10 de octubre confirmaron la lesión muscular, que obligará al capitán a iniciar un proceso de recuperación.

Qué partidos se perderá Leandro Paredes por su lesión

El tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente tres semanas, aunque su regreso dependerá de la evolución física y de los controles médicos.

De acuerdo con el calendario de Boca, los compromisos que se perderá son:

Martes 13 de octubre: Boca vs. Vasco da Gama, partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, en La Bombonera.

Torneo Clausura: Boca vs. Talleres de Córdoba.

Martes 20 de octubre: Vasco da Gama vs. Boca, revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, en el estadio Maracaná.

Torneo Clausura: Boca vs. Independiente.

Además, su participación en el Superclásico del domingo 1 de noviembre frente a River Plate permanece en duda. Si los tiempos de recuperación se cumplen, el mediocampista podría recibir el alta médica cerca de esa fecha, aunque llegaría sin ritmo de competencia.

La preocupación de Arruabarrena por la baja de Paredes

La ausencia del capitán representa un desafío para Rodolfo Arruabarrena, quien deberá reorganizar el mediocampo para afrontar una de las series más importantes de la temporada.

Luego del encuentro frente a Instituto, el entrenador reconoció la dificultad de reemplazar al futbolista y destacó su importancia dentro del plantel.

"Es nuestro capitán, sabemos lo que genera dentro y fuera del grupo", expresó el Vasco.

En relación con las alternativas para ocupar su lugar, mencionó a Williams Alarcón, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar como jugadores que pueden asumir funciones en el mediocampo.

"Podemos armar un buen medio, lo que pasa es que una cosa es armarlo y otra cosa es el martes poder demostrarlo. Estoy seguro que hambre y ganas tienen, esperemos hacer un buen partido", sostuvo.

La preocupación también está relacionada con los antecedentes físicos del mediocampista. Durante el cierre del semestre anterior había sufrido una lesión muscular en la misma zona antes del partido frente a Universidad Católica y logró recuperarse con lo justo para disputar la Copa del Mundo. Además, en agosto una sobrecarga lo mantuvo 12 días fuera de las canchas.

Con este panorama, Boca deberá afrontar la semifinal de la Copa Sudamericana sin uno de sus futbolistas más importantes. Mientras Arruabarrena define su reemplazante, Paredes comenzará la recuperación con el objetivo de estar disponible para el Superclásico.