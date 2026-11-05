Lebón y Aznar sumaron una nueva función en San Juan tras agotar entradas

San Juan tendrá una nueva oportunidad de escuchar en vivo las canciones de Serú Girán. David Lebón y Pedro Aznar sumaron una segunda función de su espectáculo en la provincia, luego de agotar las entradas para el primer concierto, previsto para el sábado 14 de noviembre. La nueva presentación será el domingo 15, a las 20, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario.

El espectáculo, denominado “Serú Girán por Lebón y Aznar”, reúne a dos integrantes de la formación histórica de la banda para recorrer uno de los repertorios más representativos del rock argentino. Durante más de dos horas, los músicos interpretarán 24 canciones que atraviesan distintas etapas del grupo y mantienen vigencia entre varias generaciones.

Entre los clásicos incluidos en la propuesta aparecen “Perro Andaluz”, “Nos Veremos Otra Vez”, “Cinéma Verité”, “Mundo Agradable”, “Peperina” y “Seminare”. También forman parte del repertorio “En la vereda del sol”, “Parado en el medio de la vida”, “No llores por mí, Argentina”, “Frecuencia Modulada” y “Canción de Alicia en el País”.

Lebón y Aznar estarán acompañados por Federico Arreysegor, Fermín Ferraris, Fernando Cosenza y Matías Sabagh. La puesta en escena incorpora un diseño de iluminación y recursos visuales inspirados en la identidad artística de Serú Girán.

La presentación en San Juan forma parte de una gira nacional que tuvo una importante convocatoria, con varias funciones agotadas en el Movistar Arena y actuaciones en distintas ciudades del país. La propuesta busca recuperar la obra de la banda desde la interpretación de dos de sus protagonistas originales.

Entradas para la nueva función

Las localidades para el domingo 15 de noviembre tienen precios de $60.000, $80.000, $100.000, $120.000 y $140.000, según la ubicación. Se pueden adquirir en la boletería del Teatro del Bicentenario y a través de TuEntrada.com. La primera función, prevista para el sábado 14 a las 22, se encuentra agotada.