LeBron James se va de los Lakers y dos franquicias se pelean por él

LeBron James cerró este lunes su vínculo con Los Angeles Lakers y se transformó en agente libre sin restricciones a los 41 años. El máximo anotador histórico de la NBA analiza sus opciones mientras franquicias de peso inician gestiones para incorporarlo.

Una de las versiones más fuertes indica que Golden State Warriors busca sumarlo a su plantilla. Según el periodista Kevin O’Connor, el equipo de San Francisco planea una ingeniería que incluye a Anthony Davis, quien llegaría mediante un traspaso con Washington Wizards tras un intercambio con Dallas Mavericks.

Para concretar esta operación, Draymond Green renunció a su opción de jugador por 27,7 millones de dólares, liberando el espacio salarial necesario. El movimiento también requeriría incluir a Jimmy Butler, cuyo contrato de 7 millones está por vencer, junto con selecciones del draft.

Por otro lado, la posibilidad de un retorno a Cleveland Cavaliers tomó relevancia recientemente. Brian Windhorst afirmó en su pódcast que la motivación del basquetbolista es "la felicidad y no el dinero", lo que alimenta la ilusión en Ohio tras su reciente viaje por el 10 aniversario del título de 2016.

Sobre este posible regreso, el exdirector general David Griffin expresó en el programa First Take que le "sorprendería" que el jugador no vuelva a su ciudad de origen antes del retiro. Pese a estas especulaciones, Dave McMenamin informó que la renovación con el equipo de Los Angeles sigue siendo la alternativa con más chances.

El mercado de agentes libres abre formalmente el 30 de junio y determinará si el deportista más influyente de las últimas décadas inicia una nueva etapa o permanece en la franquicia angelina.