Más de 500 envases de leche en polvo para bebés falsificada fueron secuestrados durante 14 allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia bonaerense. La investigación detectó que el producto contenía una toxina en concentraciones superiores a seis veces el límite permitido por el Código Alimentario Argentino y que se comercializaba como si fuera original en supermercados, comercios y plataformas digitales.

Según informó TN, los análisis del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) identificaron la presencia de aflatoxina M1. Los estudios determinaron que las muestras no eran aptas para el consumo humano y podían representar un riesgo grave para la salud, especialmente en bebés de hasta seis meses.

La investigación comenzó después de una denuncia presentada por el representante legal de una empresa láctea, tras reportes de padres que advirtieron efectos adversos en sus hijos luego de consumir productos adquiridos en distintos puntos de venta.

Qué toxina encontraron en la fórmula infantil

La aflatoxina M1 es una sustancia tóxica asociada a determinados hongos. Puede aparecer en la leche cuando los animales consumen alimentos contaminados.

En este caso, las concentraciones detectadas superaban en más de seis veces el máximo establecido por la normativa alimentaria argentina. Por ese motivo, los productos analizados fueron considerados no aptos para el consumo humano.

La investigación quedó a cargo del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, por orden del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora. Los procedimientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez.

Además de los envases, los efectivos secuestraron un vehículo, teléfonos celulares, computadoras portátiles, dinero en efectivo y documentación. Cinco personas mayores de edad quedaron identificadas en la causa: dos argentinas, dos de nacionalidad china y una paraguaya.

Cómo reconocer los envases falsificados

Los investigadores detectaron diferencias entre los recipientes apócrifos y los originales, principalmente en el etiquetado y en algunos elementos incluidos dentro de las latas.

Entre las irregularidades encontraron errores de impresión: en algunos envases figuraba “Adventencia” en lugar de “Advertencia” y “Olico” en lugar de “Oleico”. También observaron diferencias en el tamaño y la calidad de la cuchara plástica incluida en el producto.

La mercadería investigada estaba identificada con los siguientes datos:

Lote: L F-011207563.

Fecha de elaboración: 10 de enero de 2026.

Fecha de vencimiento: 10 de enero de 2027.

Estos datos corresponden a los productos investigados y pueden servir para revisar los envases que se tengan en el hogar.

La investigación continúa

La causa busca determinar el alcance de la comercialización de la fórmula infantil falsificada y las responsabilidades de las personas involucradas. El expediente se tramita por una presunta infracción a la Ley 22.362, de Marcas y Designaciones.

Ante la identificación de un envase que coincida con los datos investigados, se recomienda no utilizarlo ni dárselo a un bebé y consultar a las autoridades sanitarias para recibir indicaciones sobre cómo proceder.