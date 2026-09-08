Charles Leclerc podría no participar de todas las actividades del Gran Premio de España de Fórmula 1 después del fuerte accidente que sufrió en Italia. El piloto monegasco correrá la primera práctica en el circuito de Madrid y utilizará esa sesión para evaluar cómo se siente.

Ferrari analiza la posibilidad de reemplazarlo si Leclerc considera que no está en condiciones físicas para continuar durante el fin de semana. La decisión final se tomará después de la primera práctica.

Giovinazzi, la alternativa

Una de las opciones que aparece para ocupar el asiento de Leclerc es Antonio Giovinazzi. El italiano fue piloto de Fórmula 1, participó de pruebas con Ferrari y actualmente compite en el Mundial de Resistencia con la escudería italiana.

Giovinazzi podría así volver a subirse a un monoplaza de Fórmula 1 si Ferrari finalmente determina que Leclerc no está en condiciones de disputar el Gran Premio. El equipo esperará primero la evaluación del monegasco en pista.

El accidente en Monza

Leclerc protagonizó un fuerte accidente durante el inicio del Gran Premio de Italia disputado en Monza. El monegasco perdió el control de su monoplaza, impactó contra el muro, provocó una bandera roja y abandonó en la tercera vuelta.

Ahora deberá completar la primera práctica en Madrid antes de definir si continúa en el Gran Premio de España. La actividad comenzará este viernes con los primeros entrenamientos.

El cronograma

La clasificación del Gran Premio de España está prevista para el sábado desde las 11, mientras que la carrera se disputará el domingo a las 10. La primera práctica será el viernes desde las 8.30.