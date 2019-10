Ledesma admitió que tuvo "gusto a poco" la actuación de Los Pumas en el Mundial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de los Pumas, Mario Ledesma, admitió hoy que la participación en el Mundial de Japón le dejó "gusto a poco", aunque se mostró esperanzado por el futuro del rugby argentino. "La sensación que queda es un gusto a poco", afirmó Ledesma, luego del triunfo de Los Pumas sobre Estados Unidos por 47 a 17 que clasificó al equipo para el Mundial de Francia 2023, aunque no logró el objetivo de avanzar a los cuartos de final del certamen que se disputa en Japón. "Duele no haber podido avanzar hacia la siguiente fase, pero sí que hay un futuro esperanzador para el rugby argentino", añadió el entrenador en la conferencia de prensa que ofreció luego de la victoria, según consignó la agencia EFE. Argentina quedó eliminada del torneo, y por primera vez desde el campeonato de 2003 no accedió a cuartos de final. Ledesma, de 46 años, recordó que el primer objetivo que tenía era el de clasificar. Sin embargo admitió que "nos damos cuenta que no llevamos a la cancha todo lo que habíamos practicado". En tanto el capitán de Los Pumas, Pablo Matera, destacó la potencia que tiene el plantel. "Era importante irnos de Japón llevando a la cancha lo que veníamos preparando. Hoy se vio mucho de eso. Confiábamos en lo que habíamos preparado. No pudimos dar nuestro mejor juego en los tres partidos anteriores y en este salió bastante de todo lo que teníamos planeado", expresó el tercera línea argentino. El mendocino, que no seguirá jugando en Jaguares y en Los Pumas, añadió que "muchos chicos debutaron con esta camiseta y lo hicieron como si ya hubieran jugando muchas veces. La base de jugadores es muy buena, los chicos que se sumaron son tremendos jugadores".