Los primeros boca de urna de las elecciones legislativas 2025 en San Juan marcaron un escenario de tercios. De acuerdo a los datos que circulan en los distintos espacios políticos, las tres bancas nacionales que renueva la provincia se repartirían entre Fabián Martín, Cristian Andino y Abel Chiconi.

Según esas proyecciones extraoficiales, el candidato del frente Por San Juan, Fabián Martín, encabezaría la tendencia en los primeros resultados. Le seguiría Cristian Andino, de Fuerza San Juan, y en tercer lugar se ubicaría Abel Chiconi, de La Libertad Avanza, quien lograría ingresar al Congreso y sumar una banca para el espacio libertario.

Publicidad

Un reparto parejo y en tercios

Las cifras que manejan las distintas fuerzas indican una elección pareja en toda la provincia. Por un lado, el orreguismo habría consolidado un importante caudal de votos en el Gran San Juan, mientras que el peronismo retuvo bastiones en el interior. La novedad sería el crecimiento sostenido de La Libertad Avanza, que logró posicionarse como tercera fuerza competitiva en la provincia.

Desde los comandos de campaña de cada frente remarcan que los números aún son preliminares y que la tendencia podría modificarse con el avance del escrutinio oficial. Sin embargo, la coincidencia en las estimaciones marca que el reparto sería uno por frente, reflejando el equilibrio que dejaron las urnas sanjuaninas.

Publicidad

Participación y expectativa

La Secretaría Electoral de San Juan informó que la participación fue del 71% del padrón, un número que se mantuvo estable respecto de elecciones anteriores. El clima en las escuelas fue tranquilo y con buena organización, destacándose la rapidez en la emisión del voto bajo el nuevo sistema.

En las sedes partidarias predomina la cautela. Los referentes locales aguardan los primeros resultados oficiales, que se conocerán cerca de las 21 horas, momento en que comenzará la carga oficial de los datos.

Publicidad

Si se confirma este escenario de tercios, San Juan tendrá una representación equilibrada en la Cámara de Diputados: Fabián Martín por el orreguismo, Cristian Andino por el peronismo y Abel Chiconi por el espacio libertario. Un reflejo claro del mapa político que hoy muestran las urnas.