Las cábalas volvieron a ocupar un lugar especial entre los hinchas argentinos durante el Mundial 2026. En las últimas horas, un grupo de amigos se hizo viral en las redes sociales por protagonizar un particular ritual que, según ellos, coincidió con el gol de la victoria de la Selección argentina frente a Egipto.

El momento quedó registrado en un video que comenzó a difundirse masivamente en TikTok y X. En las imágenes se observa a tres jóvenes mirando el partido frente al televisor mientras el marcador se encontraba igualado 2 a 2.

En medio de la tensión del encuentro, uno de ellos tomó una Biblia y comenzó a leer un pasaje en voz alta, mientras sus amigos seguían atentamente el desarrollo del partido.

"¡Seguí leyendo!", le pedían entre risas y nervios, convencidos de que aquella improvisada cábala podía cambiar la suerte del equipo argentino.

Sin interrumpir la lectura, el joven continuó recitando un fragmento correspondiente al versículo 1 Reyes 10:25, que describe la entrega de presentes al rey Salomón.

En ese preciso momento llegó el centro de Lautaro Martínez y la aparición de Enzo Fernández, quien convirtió el gol del 3 a 2 que desató el festejo de los hinchas argentinos.

La reacción fue inmediata. Quien registraba el video salió corriendo por la casa mientras grababa los abrazos, los gritos y la emoción del grupo tras el tanto que terminó siendo determinante para la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.

El pasaje leído durante el encuentro pertenece al capítulo 10, versículo 25 del Primer Libro de los Reyes, donde se menciona que distintos pueblos y dignatarios llevaban al rey Salomón regalos como objetos de oro, plata, vestimentas, armas, especias, caballos y mulas.

Como ya había ocurrido durante el Mundial de Qatar 2022, las cábalas volvieron a multiplicarse entre los simpatizantes argentinos. Desde utilizar siempre la misma camiseta, ocupar el mismo lugar frente al televisor o repetir determinados rituales antes y durante los partidos, miles de hinchas apelan a estas costumbres con la ilusión de acompañar a la Scaloneta en cada encuentro.

Aunque no existe ninguna evidencia de que estas prácticas influyan en el resultado de los partidos, el video volvió a demostrar cómo las cábalas forman parte del folclore futbolero argentino y suelen ganar protagonismo cada vez que la Selección atraviesa instancias decisivas de una Copa del Mundo.