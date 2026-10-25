La presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, lanzó duras críticas contra Flamengo por su reclamo ante la Conmebol para intentar revertir la eliminación frente a Estudiantes en la Copa Libertadores. “Es feo, es ridículo”, expresó la dirigente, que defendió la clasificación del equipo argentino y sostuvo que las finales deben definirse dentro de la cancha.

La polémica se desató luego de que Estudiantes eliminara a Flamengo por penales en el estadio Maracaná y consiguiera el pase a la final del torneo continental. El club brasileño presentó una protesta por la participación del defensor argentino Marcos Rojo, cuya habilitación había sido autorizada de manera provisoria por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Pereira, cuyo equipo será el rival de Estudiantes en la definición, cuestionó la postura del conjunto carioca y pidió que acepte el resultado deportivo.

Las duras frases de Leila Pereira

“Lo que me interesa es que Palmeiras esté en otra final y que lo hayamos conseguido en el campo. Eso es lo que siempre tiene que pasar”, afirmó la presidenta, en declaraciones difundidas por medios brasileños.

Luego profundizó sus críticas al reclamo de Flamengo. “Es ridículo intentar usar subterfugios para alcanzar el éxito sin ningún motivo”, sostuvo.

Pereira también recordó que Palmeiras perdió la final de la edición anterior ante Flamengo y remarcó que su club volvió a competir por el título después de continuar trabajando durante la temporada.

“Eso es lo que le falta a este club, que intenta mover los hilos: ponerse las sandalias de la humildad y reconocer”, agregó. Finalmente, aseguró que Palmeiras y Estudiantes están en la final y que espera una gran definición en Montevideo.

Por qué Flamengo reclama los puntos

El conflicto gira en torno a la inscripción de Marcos Rojo para disputar la semifinal. Estudiantes había solicitado a la Conmebol incorporar al defensor en reemplazo de un futbolista lesionado, pero el pedido fue rechazado inicialmente debido a que el período de inscripción en Argentina había cerrado y el jugador había disputado partidos oficiales con Racing.

El Pincha recurrió entonces al TAS, que el 21 de octubre autorizó provisionalmente la participación del futbolista, aunque no descartó posibles consecuencias deportivas o disciplinarias de una decisión definitiva.

Tras perder la semifinal, Flamengo presentó una reclamación ante la Conmebol y pidió que el caso se resuelva antes de la final. El club brasileño argumentó que busca que los reglamentos se apliquen de la misma manera a todos los equipos.

En un comunicado, Flamengo sostuvo que no inició el procedimiento original y que intervino después de que Estudiantes lo incluyera en el proceso ante el TAS. También afirmó que había advertido antes del partido que presentaría una protesta si Rojo era utilizado.

Estudiantes y Palmeiras, rumbo a la final

Mientras se define el reclamo, la final de la Copa Libertadores está prevista para el 28 de noviembre de 2026, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Estudiantes logró la clasificación tras superar a Flamengo en Brasil, mientras que Palmeiras consiguió su lugar en la definición al eliminar a Fluminense. La controversia administrativa sumó tensión a una final que ya tiene a sus dos protagonistas confirmados.