El celeste y blanco volvió a adueñarse de las calles. Miles de argentinos coparon Klyde Warren Park, el emblemático parque ubicado en pleno centro de Dallas, para participar del gran banderazo previo al partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026.

Bombos, camisetas, canciones y banderas crearon una postal que parecía trasladar a los presentes a cualquier rincón del país. El clima era de fiesta. De esos encuentros que sólo el fútbol y la Selección Argentina son capaces de generar a miles de kilómetros de casa.

Pero esta vez hubo un ingrediente extra que atravesó a muchos de los presentes. Este domingo no fue un día cualquiera para los argentinos.

Mientras la Scaloneta se prepara para dar un nuevo paso en la defensa del título mundial, miles de compatriotas celebraron el Día del Padre lejos de sus hogares, de sus familias y de los abrazos que suelen acompañar una fecha tan especial.

Un Día del Padre diferente

Entre los miles de hinchas que participaron del banderazo apareció Martín Gómez, un sanjuanino que llegó a Estados Unidos para seguir a la Selección Argentina durante el Mundial.

Con la camiseta albiceleste puesta y rodeado de compatriotas, reconoció que la jornada estaba marcada por sentimientos encontrados.

Por un lado, la felicidad de vivir una experiencia única acompañando a la Scaloneta en una nueva Copa del Mundo. Por otro, la nostalgia inevitable de no poder compartir el Día del Padre junto a sus hijos.

“Es una emoción muy grande estar acá. Pero obviamente se extraña mucho a la familia”, contó mientras observaba cómo la multitud cantaba y saltaba al ritmo de los bombos.

Sin embargo, la distancia tiene fecha de vencimiento. Martín reveló que pronto volverá a encontrarse con sus seres queridos en Miami, donde su familia lo espera para continuar juntos el viaje por Estados Unidos. La expectativa de ese reencuentro ayuda a sobrellevar los kilómetros y la ausencia.

Un mensaje para sus hijos y para su padre

En medio de la emoción del banderazo, Martín aprovechó para enviar un saludo especial. Primero pensó en sus hijos, a quienes les dedicó palabras cargadas de cariño en una jornada muy particular para cualquier padre.

Pero también recordó a quien ocupa el otro lado de la historia: su propio papá. “Quiero mandarles un saludo enorme a mis hijos y también a mi viejo. El Día del Padre para mí es todos los días”, expresó.

La frase resonó entre quienes escuchaban la entrevista. Porque detrás de la pasión futbolera y de la aventura mundialista, aparecía una realidad compartida por muchos de los presentes: la importancia de los vínculos familiares incluso cuando la distancia parece inmensa.

La Selección como punto de encuentro

A medida que avanzaba la tarde, el parque seguía llenándose de argentinos llegados desde diferentes ciudades de Estados Unidos e incluso desde distintas provincias argentinas.

Muchos viajaron acompañados por sus familias. Otros emprendieron la aventura solos. Algunos llevaban semanas recorriendo el país detrás de la Selección. Sin embargo, todos coincidían en algo: el Mundial es una experiencia única, pero cobra aún más valor cuando puede compartirse con quienes uno quiere.

Por eso, entre canciones dedicadas a Messi, banderas gigantes y promesas de volver a alentar a la Scaloneta en el próximo partido, también hubo espacio para las videollamadas, los mensajes de WhatsApp y las fotos familiares.

Porque aunque la pasión por la Selección une a miles de argentinos alrededor del mundo, hay sentimientos que siempre encuentran la forma de hacerse presentes. Y este Día del Padre, en pleno corazón de Dallas, muchos descubrieron que se puede estar lejos de casa, pero seguir sintiéndose cerca de quienes más importan.