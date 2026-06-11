Cuando faltan apenas horas para el inicio de una nueva Copa del Mundo, la imagen que llega desde Kansas City dista bastante de la que suele asociarse a un evento deportivo de semejante magnitud. Esa fue una de las principales conclusiones que compartió la periodista Ana Zabala, enviada especial de Grupo Huarpe a Estados Unidos, durante una recorrida por la ciudad que alberga a la Selección Argentina.

Desde el complejo deportivo donde entrena el conjunto nacional, Zabala relató que no se observa un movimiento extraordinario ni una ambientación especial vinculada al Mundial. Aunque Kansas City es una de las sedes más importantes del torneo y una de las ciudades elegidas por varias selecciones para instalar sus bases operativas, el entusiasmo todavía parece no haber llegado a las calles.

La periodista señaló que ni siquiera en los puntos más vinculados a la competencia se percibe un ambiente mundialista. El FanFest oficial aún permanecía cerrado y, salvo algunos periodistas y visitantes vinculados a la cobertura del evento, son pocas las personas que mencionan el campeonato en conversaciones cotidianas.

Según describió, en los supermercados apenas se observan pequeñas góndolas temáticas con productos oficiales de algunas selecciones, especialmente de Argentina y de Lionel Messi. Sin embargo, la mercadería permanece prácticamente intacta, una señal de que la demanda todavía no se activó.

"La conversación es la misma entre colegas y visitantes: no hay clima mundialista todavía", explicó Zabala durante la transmisión.

Los precios, una de las mayores sorpresas

Además de la ausencia de fervor futbolero, otro de los aspectos que llamó la atención durante la cobertura fue el nivel de precios en los supermercados estadounidenses.

La periodista aseguró que muchos alimentos tienen valores similares a los que se encuentran actualmente en Argentina e incluso, en algunos casos, resultan más económicos. La diferencia más marcada aparece en rubros como la indumentaria, donde las ofertas exhiben precios considerablemente inferiores a los que se observan en el mercado argentino.

Durante su visita a una cadena internacional de supermercados, Zabala encontró prendas deportivas de marcas reconocidas por valores que rondaban los 11 dólares, mientras que un vestido deportivo de primera marca podía conseguirse por unos 21 dólares.

"En comida los precios son similares o, en muchos casos, inferiores a los de Argentina. Lo que más sorprende es la ropa", comentó.

La corresponsal también destacó algunas particularidades del consumo local. Como ejemplo mencionó que un producto de panadería como un rollo de canela puede costar alrededor de seis dólares, un valor que en algunos casos se acerca al precio de prendas de vestir promocionadas dentro del mismo establecimiento.

Expectativa por la llegada de los hinchas

La falta de ambiente mundialista podría modificarse durante los próximos días. De acuerdo con lo observado por la enviada especial, se espera que el grueso de los simpatizantes argentinos arribe durante el fin de semana, en la previa de los primeros compromisos de la Selección.

Mientras tanto, Kansas City continúa con su ritmo habitual. Los operativos de seguridad permanecen activos en los alrededores de los lugares vinculados al Mundial, pero la ciudad todavía no exhibe las postales multitudinarias ni el color que suelen acompañar a una cita de estas características.

Desde Estados Unidos, Grupo Huarpe seguirá reflejando minuto a minuto cómo se vive la previa de un Mundial que, al menos por ahora, parece avanzar con más expectativa en Argentina que en las calles de Kansas.