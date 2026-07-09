Leonardo Balerdi atraviesa el Mundial 2026 desde afuera de las canchas. El defensor argentino quedó marginado del torneo por un desgarro en el sóleo de su pierna derecha y, mientras la Selección Argentina continúa en competencia, disfruta unos días de descanso junto a su novia en Miami.

El futbolista del Olympique de Marsella viajó a Estados Unidos con la modelo italiana Giulia Ciancio, quien compartió en sus redes sociales imágenes de la pareja durante su estadía en la ciudad. "Escribiendo otro capítulo", escribió Ciancio en una publicación donde mostró distintos momentos del viaje. Balerdi respondió con un mensaje dedicado a su pareja: "Qué lindo es compartir todo con vos".

Las imágenes difundidas muestran a ambos caminando por el hotel donde se hospedan, compartiendo momentos frente al mar y recorriendo distintos lugares de Miami.

Disfrutando de un viaje (IG / @giuliaciancioo).

La lesión que dejó afuera a Balerdi del Mundial

El defensor sufrió la lesión durante un entrenamiento de la Selección Argentina en Texas, en la previa del amistoso frente a Honduras. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni esperó varios días para definir al reemplazante, debido a la situación física de otros futbolistas.

Finalmente, Marcos Senesi ocupó el lugar de Balerdi en la lista definitiva del Mundial 2026.

El recuerdo de una romántica cena (IG / @giuliaciancioo)

El jugador del Olympique de Marsella había sido convocado como una alternativa para la defensa argentina y llegaba al torneo con 11 partidos disputados con la camiseta de la Selección. Además, se había convertido en el primer futbolista nacido en Villa Mercedes, San Luis, en integrar un plantel argentino en una Copa del Mundo de mayores.

El presente de Giulia Ciancio

Giulia Ciancio trabaja como modelo internacional y forma parte de la agencia Select Model Global. Participó en campañas para marcas como Guess y en producciones editoriales para publicaciones vinculadas al mundo de la moda.

La modelo también había compartido semanas atrás imágenes de un viaje junto a Balerdi a las Cataratas del Iguazú, en Misiones. La publicación recibió miles de interacciones y mostró parte del vínculo de la pareja con distintos destinos argentinos.

Mientras Balerdi continúa con su recuperación, la Selección Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto. El equipo dirigido por Scaloni enfrentará a Suiza el sábado desde las 22 en Kansas City.