Leonel Flores, el juvenil de 19 años de Boca Juniors y de la Selección Argentina, protagonizó un gesto solidario que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. El futbolista participó de una olla popular en Monte Chingolo, partido de Lanús, donde colaboró con la entrega de alimentos a familias del barrio, compartió mates con los vecinos y se tomó fotografías con quienes se acercaron a saludarlo.

La actividad se desarrolló durante la noche del miércoles 14 de octubre en el club de futsal Santa María y fue organizada por Leo Silva, un influencer y amigo personal del jugador. Flores llegó acompañado de su pareja, Cami Espinosa, y se sumó a la iniciativa sin limitarse a una visita: permaneció varias horas colaborando con las tareas y compartiendo momentos con los presentes.

Durante la jornada, el delantero recorrió las instalaciones, ayudó a distribuir la comida y dedicó tiempo a los hinchas que aprovecharon su presencia para pedirle autógrafos. También firmó camisetas de Boca y protagonizó un momento especial al dejarle una dedicatoria personalizada a un seguidor del barrio.

Las imágenes de Leo Flores que se volvieron virales

La presencia del futbolista generó sorpresa entre los vecinos, especialmente por tratarse de una de las jóvenes promesas del conjunto xeneize. Sin embargo, los organizadores decidieron mantener la actividad alejada de las redes sociales hasta que concluyera la entrega de alimentos.

La medida buscó evitar una convocatoria masiva que pudiera complicar el desarrollo de la jornada. Por ese motivo, las fotografías y los videos comenzaron a circular recién cuando Flores se había retirado del club.

Las imágenes mostraron al delantero colaborando con los organizadores, conversando con las familias y firmando camisetas. El propio futbolista también compartió una fotografía de la experiencia en sus redes personales.

Uno de los mensajes que acompañó la iniciativa fue publicado por Leo Silva, quien destacó el compromiso con las familias de Monte Chingolo. "Feliz de sacarle una sonrisa al barrio. ¡De Chingolo para el mundo!", expresó el organizador.

La otra faceta de una de las promesas de Boca

A sus 19 años, Flores atraviesa una etapa de crecimiento deportivo que lo llevó a ganar protagonismo en Boca Juniors y formar parte de las convocatorias de la Selección Argentina.

El extremo surgió de las divisiones inferiores del Xeneize y se convirtió en uno de los jóvenes futbolistas que generan expectativas entre los hinchas por su velocidad y capacidad ofensiva.

Su participación en la olla popular permitió mostrar una faceta diferente a la que habitualmente se observa dentro del campo de juego. Lejos de los entrenamientos y las competencias, el delantero dedicó parte de su tiempo libre a colaborar con una iniciativa comunitaria.

Mientras Boca continúa con sus compromisos deportivos, el gesto del juvenil en Monte Chingolo despertó repercusiones positivas y puso en primer plano el trabajo solidario que realizan los clubes de barrio para acompañar a las familias de sus comunidades.