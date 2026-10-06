Leo Flores, la joya de Boca que está de novio con una famosa influencer

El futbolista Leo Flores y la cantante Cami Espiiinosa confirmaron su relación sentimental después de una semana inolvidable para el joven atacante. El atacante de 19 años acumuló minutos de juego tanto en Boca Juniors como en la Selección Argentina en un intervalo de solo 96 horas.

El camino del juvenil comenzó en Córdoba durante el triunfo de Argentina 4 a 0 ante Bolivia, donde sumó sus primeros minutos ingresando desde el banco. Pocas horas después ingresó en La Bombonera para convertir 2 goles en la victoria de Boca Juniors 3 a 0 frente a Unión.

La maratónica seguidilla concluyó en el Estadio Monumental durante la victoria 7 a 0 frente a Burkina Faso. Tras esa seguidilla de compromisos continentales, el atacante decidió hacer pública su relación sentimental con la reconocida creadora de contenido urbano.

La joven cuenta con 2400000 seguidores en Tik Tok acumulando más de 202000000 de interacciones en sus videos publicados. Por su parte el jugador reúne 684000 seguidores en su cuenta personal de Instagram superando el alcance digital de la artista en esa plataforma.

La cantante construye su carrera musical dentro del género urbano y destaca por generar millones de reproducciones en cada lanzamiento. Con esta presentación pública la pareja consolidó una de las historias de amor más comentadas del ámbito deportivo y musical argentino.