Mirtha Legrand comenzó agosto con una mesaza cargada de invitados y una confesión inesperada. La conductora recibió este sábado a José María Listorti, Soledad Silveyra, Evelyn Botto y Leo Montero, quienes participaron de una charla en la que hubo lugar para anécdotas, actualidad y momentos de humor.

En medio de la conversación, Mirtha lanzó una pregunta directa a los invitados que terminó generando uno de los momentos más llamativos del programa.

“¿Quién de ustedes no usa ropa interior?”, preguntó La Chiqui.

Ante la consulta, Leo Montero reconoció que él es quien no utiliza ropa interior habitualmente. La respuesta sorprendió a los demás comensales y especialmente a la conductora, que reaccionó de inmediato.

“Yo no puedo creer que no uses ropa interior... ¡Qué espanto! Horrible, horrible”, expresó Mirtha, mientras se tapaba la cara con una servilleta.

La explicación de Leo Montero

Lejos de esquivar la pregunta, el comunicador explicó cómo comenzó con esta particular costumbre y aseguró que con el tiempo terminó acostumbrándose.

“De repente un día no usé más... Me acostumbré y después lavo un pantalón todos los días como si fuera un calzoncillo”, contó Montero.

La respuesta provocó la reacción de los presentes y dejó a Mirtha sin demasiadas ganas de continuar con el tema, por lo que decidió dar por terminada la conversación.

No era la primera vez que lo contaba

La confesión de Montero no tomó completamente por sorpresa a Evelyn Botto, quien recordó que el conductor ya había contado esta particularidad anteriormente.

Según señaló la invitada, Montero había hablado sobre el mismo tema durante su participación en Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece.

Así, una pregunta inesperada de Mirtha terminó generando uno de los momentos más comentados de la mesaza, con una confesión de Leo Montero que volvió a quedar en el centro de la conversación y una reacción de La Chiqui que no pasó desapercibida.