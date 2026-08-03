Leo Montero y la pregunta íntima a Mirtha Legrand: "¿Usas ropa interior?"

En la última emisión de La noche de Mirtha, la conductora planteó una pregunta directa a sus invitados que derivó en una confesión inesperada. Durante la cena, Mirtha Legrand consultó "¿Quién de ustedes no usa ropa interior?" y el conductor Leo Montero se hizo cargo de la situación ante la mirada de Solita Silveyra, José María Listorti y Evelyn Botto. El periodista cordobés respondió "Yo, Mirtha. Disculpame, quería evitar el tema, pero…" lo que provocó risas inmediatas entre los presentes en el estudio.

La reacción de la anfitriona fue de total asombro al punto de taparse la cara con una servilleta para ocultar su gesto. "Yo no puedo creer que no usa ropa interior" expresó Legrand mientras Montero intentaba explicar su postura con humor.

El conductor bromeó diciendo que "Es que fue tan difícil venir del interior (es de Córdoba), que me olvidé de ponérmelos" aunque luego aclaró que la decisión fue espontánea. Según sus palabras, "No, de repente un día no use más. Fue eso" detalló sobre el inicio de esta costumbre personal.

El intercambio se volvió más tenso cuando Montero intentó devolver la inquietud a la conductora. "¿Vos usas, Mirtha? ¿Sí?" preguntó el invitado, recibiendo una respuesta tajante de la diva quien sentenció "Qué ridícula la pregunta" con una sonrisa que denotaba su desagrado ante el comentario. A pesar del cruce, el periodista continuó con los detalles de su rutina de higiene para desmitificar el tema ante la curiosidad del resto de la mesa.

Montero explicó que compensa la falta de la prenda lavando sus pantalones con frecuencia. "Después, lavo mis pantalones todos los días, como lavo un calzoncillo. Es lo mismo. Si hoy usara me sentiría apretado…" señaló para fundamentar su comodidad actual.

Ante la profundidad de los detalles técnicos, la conductora decidió poner un límite a la conversación y concluyó "Bueno, ya está no me cuentes más" dando por finalizado el debate sobre la vestimenta íntima del invitado.