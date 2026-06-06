“Otro adiós”, escribió León Gieco en sus redes sociales para despedir al Indio Solari como referencia de otros ídolos populares, contemporáneos a su obra, que partieron como Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta o Gustavo Cerati. “Hay seres que no deberían irse nunca por lo que significan para muchos”, lamentó León.

En un breve pero sentido texto que subió en su cuenta de Instagram, Gieco ubicó al Indio entre aquellos artistas que “son magos” y que “convocan con una energía más que humana”. “No fuimos amigos, ni compartimos escenarios, pero su partida ‘me parte’ en algún lugar de mi alma”, le dedicó.

El músico santafesino -origen litoraleño que compartía con Solari, oriundo de Paraná- no compartió escenario ni escena musical con el líder de Los Rendoditos de Ricota, pero reconocía su obra como parte del acervo cultural de “uno de los países más musicales del mundo”.

En 2023, cuando recibió el Premio Gardel por Mejor Álbum Canción de Autor por El Hombrecito del Mar, León bromeó sobre la rivalidad que se había creado entre Los Redondos y Soda Stereo.

“Me parece que cada uno tiene derecho a hacer lo suyo y a que le vaya lo mejor posible haciendo lo que sabemos hacer, que es música. Nada más que música y letras. No nos podemos pelear nunca. No más el Indio Solari o Soda Stereo; todos hacemos música y hacemos canciones”, celebró.

