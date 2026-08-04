Después de meses de espera, León regresó a San Juan tras ser operado con éxito en el Hospital Garrahan. El niño fue sometido a una compleja cirugía de columna para corregir una severa escoliosis, una intervención clave que puso fin a una larga etapa de tratamientos y representó una de las batallas más importantes de su vida. El pasado viernes, cerca de las 18, aterrizó en la provincia junto a su mamá y fue recibido con una conmovedora caravana organizada por familiares, amigos y vecinos.

La bienvenida fue una sorpresa organizada por su hermano Benjamín Peña, quien preparó carteles, mensajes de afecto y convocó a decenas de personas para acompañar el recorrido desde el aeropuerto hasta su casa. Bocinazos, aplausos, trompetas y cánticos con el nombre de León acompañaron el trayecto.

"Llegamos a las 18 al aeropuerto, muy contentos y ansiosos por ver a la familia, porque no nos veíamos desde marzo. Mi hijo Benjamín organizó una hermosa bienvenida celebrando el regreso y también la última cirugía de columna de su hermano", contó su mamá, Cinthia Jaled a DIARIO HUARPE.

Algunas de las postales de la emotiva bienvenida que recibió el adolescente.

La emoción creció al llegar al barrio. Allí lo esperaban sus amiguitos y más familiares, quienes detuvieron la caravana para abrazarlo y saludarlo. Luego continuaron caminando junto al vehículo hasta la puerta de su casa, donde más personas aguardaban para darle el abrazo que tanto habían esperado. "León estaba muy contento y emocionado. Abrazaba a todos. En casa lo agasajaron como el campeón que es. No se le borraba esa hermosa sonrisa del rostro y todos festejaban con él", relató su mamá.

La mujer aseguró que el regreso representa mucho más que una vuelta al hogar: simboliza el cierre de una etapa muy difícil que atravesó toda la familia.

"Una nueva etapa comienza para León. Ganó la última batalla de esta guerra que venimos peleando hace 17 años. León es todo un campeón, no se dejó vencer, la peleó tanto hasta que triunfó. Es un gran guerrero que me enseña día a día el valor de la vida", expresó con emoción.

León durante su internación en el Hospital Garrahan.

Durante el recibimiento no faltaron las lágrimas, las risas ni los abrazos. Para la familia, fue el reflejo del enorme cariño que León supo despertar en cada persona que siguió su historia y acompañó cada paso de su tratamiento.

El Garrahan, un pilar en la recuperación de León

La mamá de León también recordó los duros meses que atravesaron en ese centro pediátrico, donde su hijo permaneció internado mientras recibía los tratamientos necesarios y se preparaba para la intervención. "Todos los profesionales que trabajan allí nos brindaron una atención extraordinaria, con una calidad humana inmensa. Gracias a ellos, hoy León está de vuelta en casa", expresó.

Aunque el regreso fue motivo de celebración, la recuperación de León continuará con controles y rehabilitación. Sin embargo, para su familia, haber superado con éxito la cirugía de columna representa una de las victorias más importantes de una lucha que llevan adelante desde hace 17 años.

Epígrafe: León regresó a San Juan tras la cirugía de columna y fue recibido por familiares, amigos y vecinos con una emotiva caravana llena de aplausos, bocinazos y abrazos.