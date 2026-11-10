El papa León XIV protagonizó un momento conmovedor en la Catedral de Córdoba, luego de escuchar el testimonio del padre Martín Carranza, sacerdote del presbiterio de la Arquidiócesis de Córdoba. Tras sus palabras, el Pontífice se acercó y lo abrazó, en un gesto que generó emoción entre los presentes.

Durante su intervención, Carranza contó que hace 11 años sufrió una parálisis luego de una pérdida de oxígeno durante una cirugía menor. Desde entonces, quedó con múltiples discapacidades que afectan su capacidad para hablar, mover las manos y otras partes del cuerpo.

Cómo cambió su vida después de la cirugía

“Desde ese momento, tuve que discernir cómo seguir viviendo como sacerdote y como discípulo de Jesús”, relató el sacerdote. También explicó que debió enfrentar la negatividad y aprender a compartir su vida con sus propios límites.

En su testimonio, destacó el acompañamiento de las personas que lo cuidan y la decisión de seguir adelante, abrazando la vida tal como viene. “Elegí abrirme, compartir con mis límites, abrazando la vida como viene, seguir sonriendo, seguir formándome en todas las dimensiones, interceder, perdonar y ayudar como puedo”, expresó.

Carranza también contó que hace un par de años le pidieron que presidiera las misas, una experiencia que definió como un gran regalo de Dios. Además, sostuvo que busca continuar siendo una ofrenda de Dios y un regalo de la vida.

La tecnología le permitió recuperar la voz

El sacerdote explicó que, gracias a la tecnología, pudieron recuperar su voz y eso le permite hablar. Su testimonio fue escuchado por León XIV, quien al finalizar se acercó para abrazarlo.