El papa León XIV advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la deshumanización durante su visita a la Universidad Católica del Uruguay, en Montevideo. Ante autoridades académicas, docentes y estudiantes, reclamó que la educación promueva un uso responsable de las nuevas tecnologías y coloque a las personas por encima de los algoritmos.

La persona antes que el algoritmo

“Es urgente entonces que nuestra educación escolar y universitaria contribuya al uso sabio de las tecnologías y la IA, colocando a la persona antes que al algoritmo”, expresó el pontífice. También destacó la importancia de desarrollar el pensamiento crítico y cuestionó la acumulación de información sin reflexión ni conocimiento del contexto.

Durante su intervención, planteó que el avance tecnológico debe estar acompañado por una formación que desarrolle capacidades humanas más allá de las competencias técnicas. En ese sentido, llamó a armonizar las inteligencias técnica, emocional, social, espiritual y ecológica.

“No puede ser considerado sabio aquel que reúne información sin discernir, sin reflexionar, sin conocer el contexto”, sostuvo. Además, afirmó que el proceso de deshumanización representa un desafío para las instituciones escolares y universitarias.

Educación, convivencia y paz

León XIV también cuestionó que las personas sean juzgadas bajo criterios de eficiencia y productividad, y advirtió sobre el riesgo de que quienes dejan de ser considerados productivos sean rechazados y descartados. “Mientras se atribuye inteligencia a los sistemas computacionales, nos cuesta reconocer la dignidad inalienable de las personas”, expresó.

Por último, puso el foco en la responsabilidad de las instituciones educativas para promover la convivencia y la paz, en un contexto internacional atravesado por conflictos armados. También remarcó la necesidad de formar a niños y jóvenes comprometidos con una sociedad pacífica.