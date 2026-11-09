En su primera misa en la Argentina, el papa León XIV puso el foco en las dificultades sociales y económicas que atraviesan las familias. Ante los fieles reunidos este lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires, el Pontífice advirtió sobre la inestabilidad, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones y las adicciones que afectan a los jóvenes.

Durante su homilía, el Santo Padre reconoció que los hogares atraviesan situaciones complejas y enumeró entre sus principales problemas "el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares".

El mensaje tuvo una fuerte dimensión social. Sin mencionar al Gobierno nacional ni cuestionar medidas económicas específicas, León XIV reconoció dificultades que forman parte de la vida cotidiana de numerosas familias argentinas. Presentó estas situaciones como parte de las fragilidades que afectan a la sociedad y que ponen a prueba la estabilidad de los hogares.

El Papa relacionó esos problemas con las imágenes de inestabilidad y caos presentes en las lecturas bíblicas de la celebración. A partir de esa reflexión, señaló que los sufrimientos personales y familiares no deben conducir a la desesperanza y propuso encontrar en Cristo un fundamento capaz de sostener a las familias frente a las adversidades.

En ese sentido, sostuvo que la Palabra de Dios ofrece esperanza en medio de las crisis y recordó que la fe puede convertirse en un refugio frente a las dificultades. También vinculó esa fortaleza espiritual con la posibilidad de reconstruir los vínculos familiares deteriorados por los conflictos sociales.

La familia como motor de renovación de Argentina

Uno de los mensajes centrales de la homilía fue el papel que el Pontífice atribuyó a las familias en el futuro del país. León XIV planteó que la renovación social debe comenzar por los hogares y que la fe puede contribuir a reconstruir los valores compartidos.

"Con Él y en Él cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país", afirmó el Santo Padre, al presentar a la institución familiar como uno de los pilares fundamentales de la sociedad argentina.

En esa línea, recordó que la historia, la cultura y la identidad de Argentina encontraron tradicionalmente en los hogares un espacio de transmisión de valores. Entre ellos destacó la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida, la transmisión de la fe y la fidelidad a la palabra dada.

León XIV también defendió la vigencia de la familia cristiana frente a quienes consideran que ese modelo quedó superado. Sostuvo que continúa representando un sostén importante en una época marcada por distintas formas de precariedad e incertidumbre.

Su llamado estuvo acompañado por una invitación a fortalecer las prácticas cotidianas dentro del hogar. Recomendó a los padres hablar de Jesús con sus hijos, compartir momentos de oración, cultivar el perdón y la escucha mutua y reconocer el papel de los abuelos en la transmisión de las creencias religiosas.

El legado de Francisco y el llamado a los hogares

La homilía también incluyó una referencia al papa Francisco, a quien León XIV recordó por sus enseñanzas sobre la familia y la transmisión de la fe. El Pontífice recuperó conceptos de la exhortación apostólica Amoris laetitia, donde su antecesor destacó la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión como prácticas fundamentales para fortalecer los vínculos familiares.

La mención tuvo un significado especial por tratarse de la primera misa de León XIV en Buenos Aires, la ciudad donde Jorge Bergoglio ejerció como arzobispo antes de convertirse en Papa.

En ese contexto, convocó a las familias a participar activamente de la evangelización y acompañar la tarea de obispos, sacerdotes, catequistas y agentes pastorales. "La Iglesia argentina las necesita", remarcó.

Otro pasaje de la homilía estuvo dedicado al Evangelio en el que Jesús expulsa a los comerciantes del templo. A partir de ese episodio, el Papa cuestionó la idea de negociar con Dios a cambio de favores y sostuvo que la relación con la fe no debe reducirse a una transacción interesada.

Hacia el cierre, encomendó a las familias argentinas a la Virgen de Luján y a San José, con una oración por su unidad y fortaleza.

El mensaje dejó una doble definición: León XIV reconoció las dificultades laborales y sociales que ponen a prueba a los hogares argentinos y, al mismo tiempo, presentó a la familia como un espacio fundamental para fortalecer los vínculos y promover la renovación de la sociedad.