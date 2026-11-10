León XIV aterrizó en Córdoba para una jornada histórica en Argentina

El pontífice aterrizó en el aeropuerto internacional Ingeniero Ambrosio Taravella este martes 10 de noviembre, en el tercer día de su visita apostólica a la Argentina. La agenda incluye una celebración religiosa en la Escuela de Aviación Militar y un encuentro con representantes de la Iglesia cordobesa.

La llegada se produce después de las actividades que León XIV desarrolló en Buenos Aires y marca el inicio de la etapa cordobesa de su visita apostólica, que comenzó el domingo 8 de noviembre y finalizará el miércoles 11.

El arribo a Córdoba constituye uno de los momentos centrales de la agenda del Pontífice, ya que será la única provincia del interior del país que visitará durante su recorrido por Argentina.

Una misa multitudinaria en la Escuela de Aviación Militar

La primera actividad central de León XIV en Córdoba será la misa prevista para las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de FAdeA. La celebración convocará a miles de fieles que llegaron desde distintos puntos del país para participar del encuentro religioso.

De acuerdo con el cronograma difundido por la Arquidiócesis de Córdoba, el Papa también realizará un recorrido en el papamóvil por el predio para saludar a los presentes. Luego, cerca del mediodía, está previsto su traslado hacia el centro de la ciudad, donde saludará a los fieles desde el balcón del Arzobispado.

Por la tarde, a las 15:15, mantendrá un encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Participarán obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Después de esa actividad, León XIV emprenderá el regreso a Buenos Aires. Allí tiene previsto encabezar, a las 20:15, una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Cómo será la cobertura especial de GRUPO HUARPE

La visita del papa León XIV tendrá un seguimiento especial de GRUPO HUARPE, con un despliegue periodístico desde San Juan, Buenos Aires y Córdoba. El operativo incluye enviadas especiales, móviles, entrevistas, transmisiones en vivo y contenidos exclusivos para acercar a los sanjuaninos cada momento de la agenda papal.

A través de Diario Huarpe, Huarpe TV, las redes sociales, el diario papel y Radio Mitre San Juan, los equipos periodísticos ofrecerán información minuto a minuto, testimonios de los fieles, historias de los sanjuaninos presentes en las celebraciones y análisis de los mensajes del Pontífice.

La cobertura también tendrá un programa especial con transmisión en vivo de las actividades centrales y participación de especialistas para profundizar en el significado religioso y social de la visita.