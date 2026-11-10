El papa León XIV protagonizó uno de los encuentros más emotivos de su visita a Córdoba al detenerse para saludar y bendecir a Julieta Maldonado, una joven de 28 años que convive con una enfermedad poco frecuente conocida como piel de cristal. La escena ocurrió este martes 10 de noviembre, minutos antes de la misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), y quedó registrada por las cámaras.

Julieta, conocida en las redes sociales como «La Güera», estuvo acompañada por su mamá cuando el Pontífice se acercó al sector donde ambas lo esperaban. León XIV se inclinó para conversar con ellas, le dedicó unos minutos y finalmente le impartió su bendición.

El momento rápidamente comenzó a circular en los medios y redes sociales. Sin embargo, detrás de aquella imagen hay una historia de vida que Julieta lleva años compartiendo para generar conciencia sobre la epidermólisis bullosa distrófica, una enfermedad genética que provoca una extrema fragilidad en la piel.

Quién es Julieta Maldonado, la joven que recibió al Papa

Julieta es cordobesa y utiliza sus cuentas de Instagram y TikTok, donde se presenta como «La Güera», para mostrar cómo es convivir con la piel de cristal. A través de videos y testimonios comparte sus experiencias cotidianas, los cuidados que necesita y los proyectos personales que busca concretar.

Su trabajo de concientización comenzó mucho antes de su encuentro con León XIV. En octubre de 2024 participó de una jornada organizada por la Municipalidad de Córdoba para visibilizar la enfermedad y promover una mayor inclusión social.

Durante aquella actividad, Julieta recordó las dificultades y los prejuicios que enfrentó desde pequeña. También destacó el acompañamiento de su familia, que la incentivó a desarrollar autonomía y descubrir sus propias capacidades.

"Tengo muchos sueños como tener mi casa propia, sacar mi libro y sacar mi marca de ropa", expresó durante ese encuentro, según publicó el municipio cordobés.

Su relato permitió mostrar una realidad que muchas veces permanece desconocida para quienes no conviven con enfermedades poco frecuentes.

Qué es la piel de cristal, la enfermedad que tiene Julieta

La epidermólisis bullosa es un grupo de enfermedades genéticas poco frecuentes que provocan fragilidad extrema en la piel. Las personas que viven con esta condición pueden desarrollar ampollas, heridas y lesiones ante roces o traumatismos mínimos.

En sus formas más complejas también puede afectar las mucosas y requerir atención médica especializada, curaciones frecuentes y cuidados específicos para prevenir complicaciones.

Según datos de las fundaciones Debra y Prodanea difundidos por la Municipalidad de Córdoba en 2024, al menos 73 personas convivían con esta enfermedad en la provincia.

Julieta aprovecha su presencia en las redes sociales para explicar estas dificultades, combatir los prejuicios y promover una mayor comprensión de las necesidades de quienes tienen el diagnóstico.

Un encuentro especial durante la visita de León XIV

El saludo ocurrió cuando el Papa llegó al predio de FAdeA para celebrar la misa ante una multitud de peregrinos provenientes de distintas provincias argentinas, entre ellas San Juan.

Antes de dirigirse al altar, León XIV se acercó al sector donde se encontraban Julieta y su madre. El encuentro fue registrado por la transmisión televisiva y se convirtió en uno de los momentos destacados de la jornada.

La visita del Pontífice permitió que la historia de Julieta llegara a nuevos públicos. Más allá de la bendición, el episodio también dio visibilidad al trabajo que realiza desde hace años para explicar qué significa vivir con piel de cristal.

Así, en medio de una celebración multitudinaria, unos minutos de encuentro pusieron nuevamente en primer plano la historia de una joven que continúa trabajando para cumplir sus sueños y promover la inclusión.