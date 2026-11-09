León XIV celebra su primera misa en Argentina: dónde seguir la transmisión en vivo

El papa León XIV encabeza este lunes su primera misa multitudinaria en Argentina, ante miles de fieles reunidos en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La celebración se puede seguir en vivo a través de la cadena nacional, los canales oficiales del Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina. GRUPO HUARPE también realiza una cobertura especial con periodistas en el lugar.

La expectativa por el encuentro con el Pontífice se convirtió en una multitudinaria convocatoria en Palermo. Desde la noche del domingo, peregrinos de distintas provincias llegaron al predio para conseguir un lugar y participar de la celebración religiosa, que comenzó a las 11.30.

Familias, jóvenes, grupos parroquiales y fieles de distintas generaciones se congregaron en los alrededores del Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Muchos pasaron la noche en el lugar y aguardaron durante horas la llegada del Papa.

La misa constituye uno de los momentos centrales de la visita de León XIV a la Argentina y representa su primer encuentro multitudinario con los fieles del país.

Dónde ver la misa del Papa en vivo

La celebración cuenta con distintas alternativas de transmisión para quienes no pudieron viajar a Buenos Aires o desean seguir el mensaje del Pontífice desde sus hogares.

Una de las principales opciones es la cadena nacional, que permite acceder a la transmisión oficial a través de las señales de televisión que retransmiten la emisión.

También se puede seguir mediante los canales institucionales de la Iglesia. Vatican News, el medio oficial de comunicación de la Santa Sede, ofrece información y cobertura del viaje apostólico a través de sus plataformas digitales.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Argentina dispone de una transmisión especial en su canal oficial de YouTube, con una cobertura extendida de las actividades del Papa durante su visita al país.

La cobertura especial de GRUPO HUARPE

Los sanjuaninos también pueden seguir la celebración a través de GRUPO HUARPE, que desplegó una cobertura periodística especial desde Buenos Aires.

El multimedio cuenta con la presencia de su enviada Ana Paula Zabala en Palermo, desde donde realiza conexiones, entrevistas y registros de la multitud que acompaña al Pontífice. La cobertura se complementa con información actualizada en Diario Huarpe, contenidos audiovisuales en Huarpe TV y publicaciones en las redes sociales del grupo.

De esta manera, GRUPO HUARPE acerca a los lectores y espectadores de San Juan los principales acontecimientos de una jornada histórica para la Iglesia argentina.