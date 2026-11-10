León XIV celebra su segunda misa en Argentina ante una multitud en Córdoba

El papa León XIV se trasladó este martes 10 de noviembre a la provincia de Córdoba para encabezar su segunda misa multitudinaria en Argentina. La celebración está prevista para las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), sobre la explanada de la Escuela de Aviación Militar, donde miles de fieles comenzaron a reunirse desde el lunes para participar de la jornada.

La actividad forma parte de la agenda pastoral del Pontífice durante su visita al país, que comenzó el domingo y contempla encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Luego de la misa celebrada el lunes frente al Monumento de los Españoles, en Palermo, León XIV tendrá en Córdoba un nuevo encuentro masivo con la comunidad católica.

La expectativa por su llegada generó una importante movilización de peregrinos de distintos puntos de Argentina y de países vecinos. Desde el lunes por la tarde, el predio de FAdeA recibió a quienes participaron de una vigilia que contó con propuestas musicales, momentos de oración y actividades religiosas como preparación para la celebración.

Una misa multitudinaria en Córdoba

La misa está programada para las 10 y tendrá como escenario la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Antes de la celebración, el Papa recorrerá el predio a bordo del papamóvil para saludar y bendecir a los asistentes.

La organización dispuso distintos cuadrantes con pantallas para que los presentes puedan seguir la ceremonia. La convocatoria convirtió a Córdoba en el principal punto de encuentro de la agenda papal de este martes.

La celebración representa uno de los momentos centrales de la visita de León XIV a la Argentina, después de su primer encuentro multitudinario con los fieles en la Ciudad de Buenos Aires.

El recorrido del Papa por la ciudad

Después de la misa, el Pontífice continuará su recorrido por Córdoba a bordo del papamóvil. El trayecto contempla el paso por avenida Colón, avenida General Paz, avenida Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, hasta llegar al Arzobispado, donde está previsto que salude a los fieles desde el balcón.

Por la tarde, a las 15.15, León XIV participará de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. La actividad tendrá lugar en la explanada del templo, frente a la Plaza San Martín.

La agenda en Córdoba concluirá con su regreso a Buenos Aires, previsto para las 16.55. Allí, el Papa encabezará por la noche, a las 20.15, una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La visita continuará el miércoles 11 de noviembre con una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de la partida del Pontífice hacia Perú.