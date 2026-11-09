La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá uno de sus momentos más significativos el miércoles 11 de noviembre, cuando encabece una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La celebración estará dedicada a la caridad y reunirá historias de personas que, desde distintos lugares del país, trabajan por sus comunidades y acompañan a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La ceremonia tendrá una particularidad: varias de las personas que estarán cerca del altar no ocuparán ese lugar por sus cargos o responsabilidades institucionales, sino por las experiencias de vida y el trabajo social que representan. Serán integrantes de comunidades acompañadas por Cáritas Argentina, que llevarán las ofrendas durante la misa como expresión de la solidaridad, la inclusión y el compromiso con los sectores más necesitados.

Entre las historias que llegarán hasta Luján estará la de Joana Enrique, una trabajadora cartonera de esa ciudad que representa a quienes viven de la economía popular. También participará Elba Yugra, agricultora, catequista e integrante de una experiencia cooperativa del Consejo Kolla de Colanzulí, en Iruya, Salta.

La educación popular tendrá como representante a Alfredo Correa, un educador correntino que transformó una historia de extrema vulnerabilidad en una experiencia de acompañamiento comunitario. Desde Mendoza llegará Gladys Escudero, quien lleva más de dos décadas dedicada al cuidado de adultos mayores y a la generación de espacios barriales para este sector.

La ceremonia también dará lugar a historias atravesadas por situaciones difíciles. Estará José Luis López, un joven de Bahía Blanca que transita un proceso de recuperación de las adicciones, y Francisco Rosales, un poblador de Cholila, Chubut, que perdió su vivienda durante los incendios forestales. Sus experiencias buscarán representar la resiliencia y la importancia de las redes de acompañamiento.

También participarán referentes de pueblos originarios, familias de barrios populares, emprendedoras y mujeres que atravesaron situaciones de violencia. Cada una de estas presencias tendrá un lugar dentro de la celebración para visibilizar distintas realidades sociales del país.

Una misa dedicada a la caridad

El presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, explicó que la elección de Luján tiene un significado especial por la historia de la Virgen y su vínculo con los sectores más vulnerables. En ese sentido, destacó la importancia de reconocer la fragilidad de los demás y construir una sociedad que cuide y acompañe.

La misa también se enmarca en los 70 años de Cáritas Argentina, una organización con presencia en las 67 diócesis del país y más de 3.500 parroquias, capillas y centros comunitarios.

Una vigilia antes de la llegada del Papa

La celebración estará precedida por la vigilia “Bajo un mismo manto”, que comenzará el martes 10 de noviembre a las 18:30 y convocará a peregrinos de distintos puntos de la Argentina. La propuesta tendrá dos escenarios, uno en la Plaza Belgrano y otro en el Parque San Martín, con música, expresiones culturales y momentos de oración.

Entre los artistas anunciados estarán Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Luciano Pereyra, Los Campedrinos y Daniel Poli, entre otros.

El miércoles, desde las 6, continuará la previa con testimonios, música y actividades de animación antes de la llegada de León XIV. La misa frente a la Basílica de Luján será la última actividad del Pontífice en la Argentina antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú.