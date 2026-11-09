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León XIV cerrará el lunes en la Catedral Metropolitana junto a los obispos argentinos

El Pontífice celebrará las vísperas con el Episcopado y los equipos sinodales. El encuentro estará dedicado a la oración y a la comunión con la Iglesia argentina.

POR REDACCIÓN

La Catedral Metropolitana será el escenario del cierre religioso de la jornada del Papa.

El papa León XIV terminará las actividades públicas de este lunes en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde a las 18.45 celebrará las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales.

La elección de la Catedral tiene un significado especial: es la iglesia principal de la arquidiócesis porteña y uno de los espacios religiosos más representativos del país. Allí se reunirá con los obispos argentinos y referentes que participan de los procesos de reflexión y participación dentro de la Iglesia.

Las vísperas forman parte de la Liturgia de las Horas y corresponden a la oración de la tarde. No se trata de una misa, sino de una celebración litúrgica que reúne a la comunidad para dar gracias por la jornada y rezar.

La presencia de los equipos sinodales también aporta un sentido particular al encuentro. La sinodalidad es una forma de entender la vida de la Iglesia basada en caminar juntos, escuchar a sus integrantes y promover la participación de distintos sectores en la misión evangelizadora.

De esta manera, León XIV cerrará una jornada que habrá comenzado con una visita a personas con discapacidad y que incluirá una misa multitudinaria, un encuentro con representantes del mundo laboral y una reunión interreligiosa.

El último momento de la agenda será una cena con los obispos argentinos, prevista para las 19.45 en el Arzobispado de Buenos Aires.

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