El papa León XIV terminará las actividades públicas de este lunes en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde a las 18.45 celebrará las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales.

La elección de la Catedral tiene un significado especial: es la iglesia principal de la arquidiócesis porteña y uno de los espacios religiosos más representativos del país. Allí se reunirá con los obispos argentinos y referentes que participan de los procesos de reflexión y participación dentro de la Iglesia.

Las vísperas forman parte de la Liturgia de las Horas y corresponden a la oración de la tarde. No se trata de una misa, sino de una celebración litúrgica que reúne a la comunidad para dar gracias por la jornada y rezar.

La presencia de los equipos sinodales también aporta un sentido particular al encuentro. La sinodalidad es una forma de entender la vida de la Iglesia basada en caminar juntos, escuchar a sus integrantes y promover la participación de distintos sectores en la misión evangelizadora.

De esta manera, León XIV cerrará una jornada que habrá comenzado con una visita a personas con discapacidad y que incluirá una misa multitudinaria, un encuentro con representantes del mundo laboral y una reunión interreligiosa.

El último momento de la agenda será una cena con los obispos argentinos, prevista para las 19.45 en el Arzobispado de Buenos Aires.