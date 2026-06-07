El papa León XIV volvió a demostrar su cercanía con el deporte y, en especial, con el fútbol. Durante una conversación informal con periodistas que lo acompañaban en su viaje a España, el pontífice sorprendió al reconocer públicamente que simpatiza con el club español Real Madrid.

La confesión se produjo en medio de una charla distendida durante el vuelo papal. Allí, León XIV aclaró que, como líder de la Iglesia Católica, procura ser "de todos los equipos", aunque admitió que siente una especial afinidad por el conjunto merengue.

La revelación generó una inmediata repercusión en medios deportivos y redes sociales, especialmente porque el fútbol ocupa un lugar destacado en la vida del pontífice. Además de su pasión por este deporte, León XIV ha manifestado en distintas oportunidades su interés por el tenis y el béisbol.

La relación del Papa con el fútbol también está vinculada a su extensa experiencia pastoral en Perú. Durante casi dos décadas vivió en ese país sudamericano, donde desarrolló gran parte de su actividad religiosa y tomó contacto con la pasión futbolera local. Algunos medios peruanos incluso lo vincularon afectivamente con Alianza Lima, aunque la confesión realizada en España despejó las dudas sobre sus preferencias actuales.

La declaración se produjo en el marco de una multitudinaria visita a España que reúne a cientos de miles de personas en Madrid. El pontífice encabeza actividades religiosas, encuentros culturales y eventos con jóvenes en una gira considerada histórica para la Iglesia Católica.

Más allá de la anécdota futbolera, la revelación mostró una faceta más cercana y humana del líder de la Iglesia. Como ocurrió con el papa Francisco y su reconocida pasión por San Lorenzo de Almagro, León XIV volvió a demostrar que el fútbol también forma parte de su vida cotidiana.

La confesión no tardó en convertirse en uno de los temas más comentados de la jornada y sumó un capítulo curioso a la intensa agenda que el pontífice desarrolla durante su gira europea.