El papa León XIV presidió su primera misa pública en Argentina ante una multitud que se reunió en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Durante la homilía, el Pontífice centró su mensaje en la importancia de la familia como espacio de transmisión de la fe y como pilar de la sociedad.

Los principales mensajes de León XIV

En su reflexión, el Papa destacó la alegría de encontrarse con los fieles argentinos y el valor de la Iglesia como comunidad reunida alrededor de la fe. También planteó que las familias encuentran en Cristo un fundamento para afrontar las dificultades de la vida cotidiana.

Entre las diez frases y reflexiones destacadas de su homilía se encuentran:

La fe del pueblo argentino: expresó su alegría por reconocer en los rostros de los presentes el entusiasmo de la fe. La Iglesia como comunidad: destacó el valor de reunirse para compartir la celebración y agradecer a Dios. La casa de oración: recordó que el templo debe ser un espacio abierto para todos los hijos de Dios. La esperanza: transmitió un mensaje de transformación, donde la vida puede reemplazar a la muerte y la salud a la enfermedad. Cristo como fundamento: señaló que las familias y la sociedad encuentran en Jesús una base para enfrentar las dificultades. La identidad argentina: vinculó la historia y la cultura del país con los valores que se transmiten en el ámbito familiar. La vigencia de la familia: pidió no considerar superada a la familia cristiana y la definió como un pilar ante las dificultades actuales. La fe en la vida cotidiana: destacó gestos como bendecir la mesa, rezar antes de dormir, perdonar y escucharse. El compromiso de las familias: convocó a los hogares a convertirse en protagonistas de la evangelización. La Sagrada Familia: encomendó los hogares argentinos a la protección de Jesús, María y José.

Un mensaje centrado en los hogares argentinos

Durante la celebración, León XIV también recordó al papa Francisco y se refirió a las dificultades concretas que atraviesan las familias. Su homilía puso el acento en la transmisión de la fe, la convivencia y la necesidad de sostener los vínculos familiares.

El Pontífice concluyó su mensaje encomendando a las familias a la Virgen de Luján. De esta manera, su primera misa pública en el país estuvo marcada por un llamado a fortalecer la vida familiar y el compromiso de los hogares con la Iglesia.