El papa León XIV puso como ejemplo al empresario argentino Enrique Shaw durante su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). El Pontífice recordó su compromiso con la Doctrina Social de la Iglesia y su concepción de la industria como una comunidad de personas, en el camino hacia su beatificación.

“En el mundo empresarial nos interpela con fuerza la vida del venerable Enrique Shaw, empresario católico que se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio, expresado en la Doctrina social de la Iglesia”, expresó León XIV. Luego sostuvo que el futuro beato entendió que la industria no debía ser solamente un engranaje productivo o un medio para acumular capital, sino “una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas”.

El empresario que vinculó la fe con el trabajo

Shaw nació en 1921 en París y fue empresario, marino, esposo y padre de nueve hijos. Su trayectoria estuvo marcada por una visión de la actividad empresarial que contemplaba la dignidad de los trabajadores y el crecimiento de quienes formaban parte de una compañía.

También promovió el salario familiar en Argentina, una iniciativa que contemplaba las necesidades del hogar de cada empleado. Su planteo era que la remuneración debía permitir condiciones de vida dignas y que los vínculos laborales debían basarse en la justicia, el respeto y el diálogo.

En 1955 fue detenido por su compromiso religioso, durante el conflicto entre el Estado y la Iglesia católica. Además, creó y presidió la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), desde donde buscó llevar los principios de la Doctrina Social de la Iglesia al ámbito económico.

Las palabras de Shaw que recordó el Papa

Durante su discurso en la UCA, León XIV recuperó una reflexión del propio empresario sobre la misión de quienes conducen compañías. “Es necesario formar empresarios cristianos y darles un estilo de vida: contribuir a un mundo mejor”, recordó el Pontífice.

La cita también incluyó una definición sobre la relación entre la fe y la profesión: “Esta es una misión de religión y vida: tratar de santificarnos a través de la profesión y de santificar la profesión”.

El camino hacia la beatificación

El papa Francisco declaró venerable a Enrique Shaw en abril de 2021. Posteriormente, en 2025, avanzó el proceso de beatificación luego de que las instancias médicas y teológicas evaluaran favorablemente un milagro atribuido a su intercesión.

En su mensaje, León XIV lo definió como “un hombre providencial para nuestros tiempos” y lo presentó como una referencia para pensar el vínculo entre la actividad empresarial, la fe y la dignidad humana.